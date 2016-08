Virolahti tarvitsee yhtenäisyyttä

Virolahden Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Tuomo Peltola käynnisti juhannuksen alla valtuuston kokouksen päätteeksi keskustelun kunnanhallituksen luottamuksesta ja toimenpiteistä kunnanhallituksen erottamiseksi. Lehdessä asiaa perusteltiin muun muassa kunnanhallituksen puheenjohtajaan kohdistuvalla luottamuspulalla.

Kysymyksessä näyttääkin olevan halu vaihtaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, mikä kuntalain mukaan on mahdollista vain erottamalla koko hallitus.

Erottamishalu tässä vaiheessa, kun toimikautta on jäljellä enää alle vuosi, tuntuu omituiselta ja kunnan ja kuntalaisten kannalta se on pelkästään vahingollista.

Erottamisprosessin aikana, joka kestää useita kuukausia, kunnan toiminta halvaantuu, eikä mahdollisesti valittava uusi hallitus ennätä juurikaan toimia ennen kuin toimikausi päättyy. On myös syytä todeta, että kunnanhallitus nykyisen puheenjohtajansa johdolla on monista ulkoisista haasteista huolimatta pystynyt huolehtimaan kunnan palveluista ja pitämään kunnan talouden kunnossa.

Hallituksen puheenjohtajan yhteistyö kunnan johdon kanssa on toiminut hyvin, ja on oletettavaa, että erottaminen ei ainakaan vahvista yhteistyön edellytyksiä.

Kunnanhallituksen kokouksissa on läsnä puheenjohtajan lisäksi yhdeksän vaaleilla valittua luottamushenkilöä, joiden enemmistöllä on täysi luottamus hallituksen puheenjohtajaan. On myös syytä muistuttaa, että nykyinen puheenjohtaja on oman puolueensa, Keskustan kunnallisjärjestön, äänestyksissä saanut kolme kertaa valtuudet toimia kunnanhallituksen puheenjohtajana.

Keskustan, SDP:n ja Kokoomuksen valtuutetuista ja muista vaikuttajista koostunut ryhmä kokoontui jokin aika sitten pohtimaan Virolahdelle syntynyttä valtapoliittista tilannetta.

Ryhmä toivoo, että kunnanhallituksen erottamissuunnitelmista luovutaan, koska ainakaan tässä vaiheessa valtuustokautta siitä ei ole kuin vahinkoa kunnalle ja kuntalaisille.

Ryhmässä keskusteltiin myös mahdollisuudesta muodostaa ”Virolahti-ryhmä”, johon kuka tahansa puolueeseen katsomatta voisi liittyä ja jonka tavoitteena olisi Virolahden puolustaminen ja kehittäminen ilman ryhmän jäsenten omia valtapyrkimyksiä.

Virolahden kunnalla, kuten koko kuntakentällä, on parhaillaan ratkaistavanaan lukuisia suuria haasteita. Etenkään Virolahden kaltaisella pienellä kunnalla ei ole varaa tuhlata voimiaan valtataisteluun etenkään, kun valta on jaossa uudelleen kuntavaaleissa alle vuoden kuluttua.

Luottamushenkilöiden pitäisi pystyä toiminnassaan pitämään kunnan etu päällimmäisenä. Sitä varten heidät on vaaleissa valittu.

Mikko Vilkki (Kesk.)

kunnallisjärj. vPJ

Juhani Kuntsi (KOK.)

hallituksen 2. vPJ

Seppo Pirttimäki (sd.)

valtuuston 1. vpj