Afrikkalaisen sikaruton epäillään leviävän hyttysten mukana

– TÄLLÄ EI OLE MITÄÄN tekemistä metsästyksen etiikan, moraalin tai omantunnon kanssa. Tämä on sotaa. Ja me virolaiset ja suomalaiset voimme sanoa olevamme aseveljiä, kun meitä molempia on tapettu niin monessa sodassa, kuvaili Viron Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Andres Lillemäe maanantaina, kun hän vieraili Harjun oppimiskeskuksessa kertomassa Kaakonkulman metsästäjille ajankohtaisia villisikakuulumisia.

Virossa on nyt muutama vuosi taisteltu afrikkalaista sikaruttoa vastaan. Ja todellakin, se vaikuttaa olevan täyttä sotaa.

– Valtio antoi meillä alueille kiintiöt, jotka on pakko täyttää. Olemme nyt ampuneet yli 32 000 sikaa, kun tavoite oli hieman vajaat 30 000. Ensi kaudelle on uudet kiintiöt, ja jos niitä ei täytetä, valtio ottaa jahtimaat pois, jolloin ne menevät vapaaseen kilpailuun, Lillemäe kertoi.

Virossa sikaruttoa yritetään torjua sillä, että villisikakanta vähennetään 1,5 eläimeen tuhatta hehtaaria kohti.

– Se on nyt todistettu, että sillä määrällä ruton leviäminen pysähtyy, Lillemäe totesi.

Määräykset suurlahdeista annettiin viime kesän jälkeen kun tautitapausten määrä kasvoi rajusti. Kun kesäkuussa puhuttiin vielä muutamasta kymmenestä tapauksesta, heinäkuussa niitä oli jo 247.

– Ennen heinäkuuta ajometsästys ja koirametsästyskielto olivat voimassa kuusi kuukautta. Silloin tautitapausten määrä pysyi pienenä, kun laumat eivät vaeltaneet uusille alueille.

Lillemäe kertoi, että Virossa on ollut vaikea saada metsästäjiä ampumaan parhaassa iässä olevia emakoita. Suomenlahden eteläpuolella kun villisika on ollut aina metsästysturismin myyntivaltti ja se on tuonut mukanaan lisätuloja. Runsas porsiminen on taas mahdollistanut kannan pitämisen korkeana.

Muutaman vuoden vellonut sikaruttoepidemia on muuttanut kaiken. Sikoja pitää hävittää ja paljon, eikä kannan vähentäminen onnistu ilman tuntuvaa emakoiden tappamista.

– Sitä voisi verrata kirkon polttamiseen. Voitte arvata, että kun tätä esitin siellä metsämiehille, niin viron kielestä loppuivat kirosanat kesken. Mutta niin on pakko tehdä, muuten sikarutto ei koskaan katoa, hän muistutti.

Virossa afrikkalaiselta sikarutolta ovat säästyneet vain saaret. Tautivapaita alueita ovat toistaiseksi Saarenmaa, Hiidenmaa ja Haapsalu.

– Mutta kun saarilta tulee miehiä metsälle mantereelle, niin heidän pitää hävittää sen jälkeen kaikki vaatteensa, Lillemäe kertoi.

Andres Lillemäe esittikin paljon tutkittua tietoa siitä, kuinka sikaruttoa levittävä virus säilyy eri paikoissa ja tilanteissa toimintakykyisenä. Muun muassa ihmisen vaatteissa se pysyy tartuntakykyisenä 11 vuorokautta. Se voi siis kulkeutua vaatteissa hyvinkin kauaksi tartuntapaikastaan ja levittää tautia.

Sikaruttoa aiheuttavan viruksen leviämistavoista ei kuitenkaan ole täyttä varmuutta.

– Aika paljon arvaillaan, mutta sataprosenttista varmuutta siitä ei ole. Tärkein tekijä on kuitenkin varmasti veri. Kaikki mikä sisältää verta, voi tartuttaa sikaruton. Älkää siis tuoko Virosta mitään tuotetta, josta ette ole varmoja, että se on tuotettu yli 80 asteessa. Rutto voi levitä vaikka yhdestä voileipäpaperista, kuten kävi Liettuassa.

Uusimpana väitteenä on esitetty, että rutto leviäisi hyönteisten mukana.

– Meillä on yksi tiedemies, joka väittää, että se leviää erityisesti kärpästen, mutta myös itikoiden ja paarmojen välityksellä. Täyttä varmuutta siitäkään ei ole.

Varsin uutta on myös se tieto, että sikaruttoa aiheuttava virus on hyvin muuntautumiskykyinen.

– Siitä on meillä saatu jo varmuus. Ja kun virus voi muuntautua toisenlaiseksi niin pienellä alueella kuin Viro, mihin se pystyykään isommilla alueilla, Lillemäe kyseli.

Hän muistutti, että Venäjälle afrikkalainen sikarutto alkoi levitä vuonna 2008 käydyn lyhyen Georgian sodan seurauksena.

– Silloin venäläissotilaat veivät sieltä ”matkamuistoksi” lihaa ja makkaraa. Sen jälkeen sikaruttoa alkoi esiintyä Venäjän tukikohtien läheisyydessä. Kun olen tästä puhunut Venäjän viranomaisten kanssa, minut on leimattu hulluksi, mutta yksikään tauti ei hyppää tuhatta kilometriä tuosta vaan. Ihminen on siinä hyvä välikäsi.

Vanhan Neuvostoliiton alueella ongelmia on muuallakin. Lillemäe esitteli karttaa, jossa on kookas valkoinen pläntti. Se on Valko-Venäjä, jossa virallisen tiedon mukaan ei ole sen enempää villisikoja kuin afrikkalaista sikaruttoakaan.

Kun Valko-Venäjän presidentti Aleksander Lukashenko kuuli taudista, hän määräsi kaikki siat hävitettäväksi. Siellä armeija tuli metsästäjien apuun. Kaikki siat tapettiin ja maa ilmoitettiin tautivapaaksi alueeksi.

– Minä kävin siellä pari vuotta sitten ja näin siellä paljon villisikoja. Maissipelloissa niitä suorastaan vilisi, Lillemäe kertoi.

JUKKA KINNUNEN