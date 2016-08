Villisian kanssa yhteistyöhön

Uusi metsästyskausi pyörähti liikkeelle viimeistään viime lauantaina, kun vesilintujen ja karhun metsästys alkoivat. Tämä tarkoittaa sitä, että marjastajien ja sienestäjien lisäksi metsissä liikkuu nyt väkeä enemmän kuin koko kesänä. Samalla se tarkoittaa sitä, että eläinten liikkeitä seurataan entistä tarkemmin. Yksi seurattavista lajeista on villisika, josta onkin tehty havaintoja eri puolilta Kaakonkulmaa viime aikoina.

Villisiasta puhuttiin pitkään ja hartaasti myös maanantaina Metsästäjäliiton Kymen piirin järjestämässä sikaillassa, jossa vieraana ja luennoitsijana toimi Viron Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Andres Lillemäe. Odotetusti pääosan ajasta varasti afrikkalainen sikarutto, jota vastaan eteläisessä naapurimaassa taistellaan nyt kynsin ja hampain.

Lillemäe toi tullessaan varsin paljon uutta tietoa sikarutosta. Virossa on muun muassa herännyt epäilys siitä, että rutto leviäisi hyönteisten välityksellä ja että sitä aiheuttava virus on hyvin muuntautumiskykyinen. Tämä tarkoittaa sitä, että kun Suomen ja erityisesti Kaakkois-Suomen villisikakanta kasvaa tällä hetkellä rajulla vauhdilla, on vain ajan kysymys, milloin ensimmäiset tautitapaukset meiltä löytyvät.

Taistelu voidaan voittaa vain, jos liikkeelle lähdetään tosimielellä ja yhteistuumin. Villisian metsästyksessä seurojen tai kuntien rajat eivät saa olla este, vaan yhteistyötä on lisättävä. Myös seurojen sisällä on syytä miettiä, annetaanko pienten kuppikuntien touhuta pienissä piireissään, vai lähdetäänkö jahteihin suuremmalla voimalla. Kateus on tässä kohtaa suurin kirosana.

Ylämaalta kannattaa hakea esimerkkiä, sillä siellä sikoja ammuttiin jo viime talvena erityisen onnistuneesti yhteisjahdeissa.