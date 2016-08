Sotainvalidiviikko viimeisen kerran

Sotainvalidiviikkoa on vietetty Suomessa vuodesta 1944 alkaen. Sotainvalidiviikon avauksen on aiemmin suorittanut Tasavallan Presidentti – samalla presidentti on avannut valtakunnallisen sotainvalidien syyskeräyksen. Sotainvalidiviikkoa vietetään edelleen – tänä vuonna viikko on 28.8.–4.9.

Suomessa elää edelleen noin 3 000 sotainvalidia. Heidän puolisoitaan ja leskiään elää noin 9 000.

Sotainvalidien Veljesliiton Kymen piiri vaalii liiton perinnettä ja järjestää Sotainvalidiviikon alueellisen juhlan Reserviupseerikoulun Maneesissa Haminassa tämän viikon torstaina kello 13.

Tilaisuudesta on tulossa monella tapaa juhlava. Tämän vuoden jälkeen Sotainvalidiviikkoa ei enää vahvisteta eikä vietetä, joten tilaisuus on samalla sotainvalidiviikon historiallinen päätöstilaisuus. Tilaisuudessa julkaistaan Paavo Mikkosen kirjoittama Sotainvalidien Kymen piirin historiikki vuosilta 2005–2015 ”Askelten kaiku… jatkuu…”.

Juhlapuhujana toimii Reservikoulun johtaja, eversti Markku Hutka. Sotainvalidiviikon päätöspuheen pitää Sotainvalidien Veljesliiton puheenjohtaja Juhani Saari. Karjalan Prikaatin komentaja, prikaatikenraali Jari Kallio luovuttaa tilaisuudessa puolustusministeri Jussi Niinistön myöntämät Sotainvalidien Ansioristit seuraaville ansioituneille henkilöille: Martti Asikainen (Ruokolahti), Raili Tanskanen (Luumäki) ja Jatta Wallenius (Joutseno). Marskin rahaston tunnustuspalkinnon saa sotainvalidi Into Koskimaa Kotkasta.

Tasavallan Presidentti Urho Kekkonen antoi vuonna 1958 asetuksen Sotainvalidien ansioristin myöntämisestä ansioituneille sotainvalideille tai muille sotainvalidien hyväksi merkittävää työtä tehneille.

Juhlassa esiintyy oopperalaulaja Jyrki Anttila. Juhlan musiikista vastaa Rakuunasoittokunta johtajanaan musiikkimajuri Riku Huhtasalo. Tilaisuuteen tulee sotainvalideja, heidän puolisoitaan ja leskiään Sotainvalidien Veljesliiton Kymen piirin alueelta Etelä-Karjalasta ja Kymenlaaksosta.