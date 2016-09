Lähtökohtaisesti metsästystä ei sallita rajavyöhykkeellä

Lähtökohtaisesti Kaakkois-Suomen rajavartioston alueella metsästämistä rajavyöhykkeellä ei sallita. Rajavyöhyke on Kaakkois-Suomessa niin kapea, että siellä tapahtuva metsästys olisi rajavartiomiesten työturvallisuutta ja operatiivista toimintaa merkittävästi heikentävä tekijä, todetaan rajavartioston tiedotteessa.

Poikkeustapauksissa, esimerkiksi haavoittuneen eläimen lopetus, metsästys voidaan rajoitetusti sallia. Ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden hallussapitoon ja käyttöön rajavyöhykkeellä tarvitaan myös erillinen lupa, rajavartiostosta muistutetaan.

Kaakkois-Suomen rajavartiosto muistuttaa myös, että rajavyöhykelupa on pidettävä mukana aina rajavyöhykkeellä liikuttaessa ja se on esitettävä pyydettäessä rajavartio- tai poliisiviranomaisille. Rajavyöhykkeelle menosta rajavartiosto pyytää aina ilmoittamaan ennalta johtokeskukseen.

Suomen ja Venäjän välisen rajajärjestyssopimuksen mukaisesti kotieläinten rajanylitykset on pyrittävä estämään. Metsästyskaudella Rajavartiolaitos muistuttaa metsästäjiä välttämään koirien irti päästämistä aivan rajavyöhykkeen tuntumassa, koska riistaeläimet usein kaikkoavat metsästystä Venäjän puolelle ja koirat menevät niiden perässä.

Yleensä koirat saadaan takaisin Venäjältä, joko koirien palatessa itse Suomen puolelle tai Venäjän rajavartioviranomaisten kautta. Joissakin tapauksissa koirat ovat kuitenkin jääneet palaamatta ja kadonneet. Koiralla metsästäviä kehotetaan merkitsemään koiran pantaan tai valjaisiin omistajan yhteystiedot ennen metsästyksen aloittamista.

Kun rajavartioston partio kohtaa rajavyöhykkeellä irtokoiria, ne toimitetaan löytöeläintarhaan. Kaikki Venäjän puolella käyneet koirat saatetaan Suomessa eläinlääkäreiden tietoon ja heidän arvionsa mukaan koirat on tarvittaessa toimitettava tarkastukseen eläintautien leviämisen estämiseksi. Eläinlääkärit määräävät mahdolliset jatkotoimenpiteet.

Jos metsästävä koiranomistaja huomaa koiransa kadonneen valtakunnan rajan läheisyydessä, asiasta pyydetään ilmoittamaan Kaakkois-Suomen rajavartioston johtokeskukseen.