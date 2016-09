Eläinlääkärillä on päivystysnumero

Kaakonkulmassa oli (25.8.) artikkeli Harjussa pidetystä sikaruttoa koskevasta seminaarista. Artikkelissa kerrottiin, ettei eläinlääkäriä oltu tavoitettu puhelimitse viikonloppuna. Keskustelin asiasta artikkelissa mainitun Metsästäjäliiton Kymen piirin toiminnanjohtajan kanssa.

Haminan, Virolahden ja Miehikkälän alueen päivystävän eläinlääkärin tavoittaa päivystysaikana yhdestä numerosta, joka on 0600-14499. Päivystysaika on arkisin kello 16-08 ja viikonloppuisin perjantai-iltapäivästä maanantaiaamuun.

Eläinlääkäreiden omat puhelinnumerot ovat käytössä vain virka-aikana. Päivystysnumeroon soitettaessa puhelu ohjautuu suoraan päivystävälle eläinlääkärille, eikä soittajan tarvitse tietää, kuka päivystää ja kenelle pitäisi soittaa. Jos eläinlääkärillä on kiireellinen toimenpide kesken, hän ei välttämättä pysty vastaamaan puhelimeen heti. Silloin pitää soittaa hetken päästä uudelleen.

Päivystysnumeroon ei jää soittajan numeroa muistiin, joten eläinlääkäri ei pysty soittamaan takaisin. Se ei olisi tarkoituksenmukaistakaan, koska päivystysnumero on maksullinen. Päivystysnumero on ollut käytössä 26. helmikuuta alkaen ja käyttöönoton yhteydessä siitä tiedotettiin muun muassa Kaakonkulma-lehdessä.

Päivystysnumero ja eläinlääkäreiden virka-ajan puhelinnumerot löytyvät myös Haminan, Virolahden ja Miehikkälän nettisivuilta. Maksullisen palvelunumeron käyttöönotto johtui siitä, että Haminan kaupunki luopui lankapuhelimista ja puhelinkeskuksesta. Muilla eläinlääkäripäivystysalueilla on ollut maksullinen päivystyspuhelin käytössä jo pitempään.

Kaakonkulmalla puhelun hinta on samaa tasoa kuin esimerkiksi Kotkassa, Lappeenrannassa ja Imatralla.

Yhteistyöterveisin

Tapio Glumoff

Ympäristöpäällikkö

Haminan kaupunki