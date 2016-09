Isot potilassalit historiaan Virojoella

ISOT POTILASSALIT jäävät historiaan Virojoella ensi maanantaina, kun terveysaseman yläkerran vuodeosasto suljetaan, ja potilaat muuttavat uusiin tiloihin Villinrannan palvelukeskukseen.

Sosiaali- ja terveysjohtaja Marjo Seurin mukaan potilaiden olosuhteet tulevat parantumaan huomattavasti, kun viiden hengen makuusaleista siirrytään yhden tai kahden hengen huoneisiin.

– Yksityisyyttä on enemmän, ja pienemmät huoneet ovat myös infektioiden leviämisen kannalta parempia. Omaistenkin on kivempi käydä vierailulla, kun voi jutella omassa rauhassa.

Potilaiden mukana Villinrantaan muuttavat vuodeosaston henkilökunta sekä kaikki tarvittavat laitteet ja hoitovälineet. Myös lääkäri on Villinrannassa käytettävissä jokseenkin samaan tapaan kuin aikaisemmin vuodeosastolla.

Vuodeosastolla oli viime viikolla 22 potilasta, joista kahdeksan on pitkäaikaispotilaita.

– Pitkäaikaispotilaiden makuuttaminen vuodeosastolla on ollut kaikkien suositusten vastaista, sillä vanhuspalvelulain mukaan laitos ei voi olla kenenkään koti. Nyt heille järjestetään vakituinen asuinpaikka Villinrannan asumispalveluissa, Seuri kertoo.

Lyhytaikaishoidon asiakasmäärä vaihtelee lähes päivittäin. Osa nykyisistä potilaista pääsee jo kotiin ennen muuttoa. Loput potilaat muuttavat Villinrannan Alatupaan, jonne on remontoitu uusi lyhytaikaishoidon yksikkö. Alatuvassa on yhdeksän huonetta, joissa jokaisessa on oma wc ja kylpyhuone.

Lyhytaikaishoidossa olevien kanssa ei tehdä vuokrasopimusta kuten asumispalveluissa tehdään. Kyse on nimensä mukaisesti tilapäisestä hoidosta, esimerkiksi keskussairaalasta jatkohoitoon siirtyvistä potilaista tai sairaista, jotka lääkäri on ohjannut tarkkailuun.

Marjo Seuri uskoo, että yhdeksän huonetta tulee olemaan sopiva määrä lyhytaikaishoidossa oleville. Potilaspaikoissa on joustovaraa, kun ruuhka-aikoina yhteen huoneeseen voidaan sijoittaa kaksi potilasta. Paikkojen tarvetta vähentää myös se, että samaan aikaan panostetaan kotihoidon kehittämiseen.

– Kotihoidon sairaanhoitajat siirtyvät maanantaista alkaen kaksivuorotyöhön. Muutoksen jälkeen sairaanhoitaja on töissä kotihoidossa myös iltaisin ja viikonloppuisin. Muutos mahdollistaa sen, ettei esimerkiksi tippalääkityksen takia tarvitse tulla lyhytaikaishoitoon, kun lääkityksen voi saada kotonakin, Seuri mainitsee.

Villinrantaan muuttavat myös terveysaseman tiloissa työskennelleet fysioterapeutit. Kuntosalikin on remontin yhteydessä saanut uudet, kunnolliset tilat, joten Villinrannassa voidaan saman katon alla järjestää entistä yksilöllisempää kuntoutusta.

Kaakon kaksikon asumispalveluissa tehtiin muutoksia jo ennen Villinrannan peruskorjauksen aloittamista, kun kehitysvammaisten Välituvan asukkaat ja mielenterveyskuntoutujien Sinisiiven asukkaat muuttivat Miehikkälään.

– Villinranta on nyt kokonaisuudessaan vanhusten käytössä lukuun ottamatta Alatuvan lyhytaikaishoitoa, jossa voi olla nuorempiakin asiakkaita. Välitupa, Jokitupa ja Ylätupa tarjoavat vanhusten tehostettua palveluasumista. Sinisiipeen tulee uusi muistisairaiden yksikkö. Lisäksi Sinisiivessä on muutama lomapaikka omaishoidossa oleville, Seuri kertoo.

Marju Perilä