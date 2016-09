Palveluasuminen saadaan kuntoon

Kaakon kaksikon vanhusten palveluasumiseen liittyvät kysymykset saadaan pitkälti ratkaistua, kun Villinrannan palvelukeskuksen peruskorjaus päättyy vajaan kuukauden kuluttua. Sen jälkeen molemmilla kunnilla on tarjota ikääntyville palveluasumista tarvitseville ihmisille laadukkaat ja nykysuosituksia vastaavat asumisolot.

Miehikkälässä hyvinvointikeskus Kunila toi tullessaan vaatimukset täyttävän yksikön jo pari vuotta sitten ja nyt on vuorossa Virolahti, jossa Villinrannan palvelukeskus päätettiin remontoida, ja samalla sinne rakennettiin tilat vajaalle 60:lle palveluasumista tarvitsevalle kuntalaiselle. Virolahdella terveyskeskuksen vuodeosasto päätettiin samalla lakkauttaa ja siirtää sen asukkaat ja henkilöstö osaksi samaa yksikköä.

Molemmissa kunnissa vanhusten palveluasumiseen on laitettu kiinni miljoonia euroja. Puhutaan siis melkoisesta satsauksesta tilanteessa, jossa koko maata mullistetaan sote-uudistuksella. Kaakon kaksikossa tilanne on nähty niin, että panostaminen omiin yksiköihin takaa sen, ettei palveluja siltä osin karsita, kun sote-ruletti oikeasti pyörähtää liikkeelle reilun kahden vuoden kuluttua.

Ikääntyvien ihmisten hoitaminen on raskas velvollisuus, mutta samalla se on heidän itsensä oikeus. Jokainen meistä haluaa ihmisarvoisen vanhuuden vielä silloinkin, kun auttajia ympärillä tarvitaan. Kun tilat on rakennettu kuntoon ja henkilöstö on osaavaa ja ammattitaitoista, ihmisarvoinen vanhuus on helpompi tavoittaa.