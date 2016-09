”Ei kunta lamaannu”

Kaakonkulma-lehdessä oli (4.7.) juttu otsikolla ”Virolahti tarvitsee yhtenäisyyttä”.

Jutussa mainittiin, että ”kunnan ja kuntalaisten kannalta se on pelkästään vahingollista”, ”kunnan toiminta halvaantuu”, ”siitä ei ole kuin vahinkoa kunnalle ja kuntalaisille”. Edellä mainituilla toteamuksilla viitattiin kunnanhallituksen ja kunnanhallituksen puheenjohtajan erottamisiin.

Kysymys oli valtuustoryhmien puheenjohtajien kokouksesta, jossa asiasta keskusteltiin. Olin siellä mukana, tosin kokoomuksen edustaja teki pelkän ohimarssin?

Kysyin lehtiartikkeliin vedoten jutun allekirjoittaneelta sekä kunnanjohtajalta, että millä tavalla yllä mainitut asiat vaikuttaisivat Virolahden kunnan toimintaan noin niin kuin käytännössä. Kun olen nyt saanut viideltä kunnan- ja kaupunginvaltuutetulta ja yhdeltä kunnanjohtajalta sellaisen viestin, että ei ole mitään halvaannusta tai vahinkoa kunnalle tai kuntalaisille tapahtumassa, jos kunnanhallitus erotetaan ja valitaan pienellä poikkeuksella uudelleen.

Näin on vaan tehtävä, jos halutaan kunnanhallituksen puheenjohtaja vaihtoon. Kirjoitus on siis pelkkää turhaa pelottelua kuntaa ja kuntalaisia kohtaan, että saataisiin asia vaiettua sillä pelottelulla. Ei meitä perussuomalaisia tällainen pelottelu pelota.

Charles Nyberg (PS)

kunnanvaltuutettu