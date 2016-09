Kirkko on ollut monessa mukana

Sunnuntaina Virolahdella vietettiin oman kotikirkon 250-vuotisjuhlaa. Juhlamessussa saarnannut piispa Seppo Häkkinen arvioi, että kirkossa on tuona aikana pidetty yli 15 000 jumalanpalvelusta.

Tilastolukuja tärkeämpää on kuitenkin ollut kirkon toimiminen hyvin monen virolahtelaisen sukupolven elämän käännekohtien tukipilarina. Kirkossa on kastettu, päästy ripille, menty naimisiin ja viimeinen leposijakin on siellä siunattu tuhansille virolahtelaisille.

Seppo Häkkinen muistutteli saarnassaan myös siitä, että kirkon historia on täynnä monenlaisia vaiheita. Muun muassa Virolahden ja Miehikkälän välinen kiista kärjistyi, kun yksimielisyyttä kirkon perusteellisesta korjaamisesta ja laajentamisesta ei saatu aikaiseksi 1800-luvun puolivälissä. Tämä johti lopulta seurakuntien eroon.

Kirkon historiaa muisteltaessa onkin syytä tuoda esille juuri nämä kauaskantoisimmat vaiheet ja seuraukset, kuin pelkästään itse rakennuksen historia. Kirkko on aina merkinnyt meille suomalaisille paljon, ja kaikki kirkkoon liittyvä herättää suuria tunteita ja saattaa avata monia jo arpeutuneita haavojakin.

Parhaimmillaan kirkko toimii kuitenkin kotipitäjänsä keskuspaikkana, jossa tavataan tuttavia, muistellaan ehkä menneitä, mutta ennen kaikkea rakennetaan yhteistuumin kotiseutuhenkeä. Virolahtelaiset ovat virolahtelaisia, koska heillä on aina ollut oma kotikirkko.

Virolahden kunta ja seurakunta ovat molemmat Kaakkois-Suomen vanhimpia. Aina 1300-luvun alkupuolelle ulottuva historiankirjoitus osoittaa, että alue on ollut niin maallisen kuin hengellisenkin kasvun kannalta merkittävä tiennäyttäjä.