Virolahtelaisten kotikirkko ei ole mikä tahansa rakennus

VIROLAHDEN KIRKON juhlavuosi huipentui sunnuntaina arvokkaaseen piispanmessuun ja sitä seuranneeseen päiväjuhlaan. Kirkon pitkän historian lisäksi juhlassa korostettiin kirkon merkitystä kotikirkkona lukuisille virolahtelaisille sukupolville.

Myös piispa Seppo Häkkinen muistutti saarnassaan, ettei 250-vuotias Virolahden kirkko ole mikä tahansa rakennus. Häkkinen oli laskenut, että Virolahden kirkossa on historian saatossa pidetty muun muassa yli 15 000 jumalanpalvelusta.

– Virolahtelaiset ovat viettäneet tässä kirkossa elämänsä tärkeitä käännekohtia Jumalan edessä, hänelle kiitosta antaen ja apua anoen. Täällä on kastettu, konfirmoitu, vihitty avioliittoon ja siunattu hautaan tuhansia virolahtelaisia. Lukemattomat rukoukset ovat täyttäneet tämän rakennuksen. Kaikkien näiden vaiheiden ja kokemusten jälkeen tämä ei ole mikä tahansa rakennus. Tämä on kotikirkko.

Häkkinen luonnehti Virolahden kirkon pitkää historiaa mielenkiintoiseksi ja monivaiheiseksi. Virolahden seurakuntaa oli jo 1600-luvulla kehotettu rakentamaan uusi kirkko, sillä vanha kirkko oli rappeutunut ja käynyt pieneksi. Vihdoin vuonna 1763 tehtiin päätös uuden kirkon rakentamisesta, mutta rakentaminenkaan ei ollut yksinkertaista.

– Muun muassa kirkon rakentamiseen kerättyjä varoja varastettiin vuonna 1765 lähes 200 ruplaa. Samana keväänä jouduttiin työt keskeyttämään, kun tukkeja ja lautoja ei ollut riittävästi.

Kirkko kuitenkin valmistui vuonna 1766, tosin sisustuksen rakentaminen jatkui vielä kevääseen 1768 asti.

Piispa Häkkinen muisti saarnansa aluksi myös 680-vuotisjuhlavuottaan viettävää Virolahtea, joka on Kaakkois-Suomen vanhimpia paikkakuntia ja hiippakunnan vanhimpia seurakuntia.

– Tänään on syytä kiittää kotipaikkakunnasta, seurakunnasta, sen merkityksestä ja vaikutuksesta Virolahdella eläneiden ihmisten elämään 680 vuoden aikana. Tänään on syytä kiittää meitä edeltäneiden sukupolvien työstä. Ajattelen niitä virolahtelaisia, jotka ovat täällä kantaneet vastuuta vuosisatojen aikana. Heidän työnsä hedelmistä ja vaivannäöstä me pääsemme osallisiksi.

Saarnansa aiheeksi piispa oli valinnut juhlapäivän evankeliumin. Luukkaan evankeliumin 7. luvussa kerrotaan ainoaa poikaansa hautaan kantavasta leskiäidistä, joka kohtaa Jeesuksen opetuslapsineen Nainin kaupungissa. Jeesus säälii lohdutonta äitiä ja herättää pojan henkiin.

Piispa Häkkisen mukaan kuolleen herättäminen ennakoi Jeesuksen omaa ylösnousemusta, kuoleman voittamista, josta kirkkokin olemuksellaan muistuttaa.

– Jokainen kirkko on ylösnousemuksen ja toivon merkki. Virolahden kirkko julistaa olemassaolollaan toivon viestiä Jumalasta, joka pitää meistä huolta.

Rovasti Jarmo Uotila esitteli juhlapuheessaan Virolahden seurakunnan entisiä kirkkoherroja alkaen David Gestrinistä, jonka kaudella Virolahden juhliva kirkko valmistui. David Gestrinin jälkeen kirkkoherroja on ollut kaikkiaan kaksitoista, heistä viimeisenä Jarmo Uotila itse.

David Gestrinin jälkeen Virolahden kirkkoherroina toimivat Peter Gestrin, Jakob Corsberg, Henrik Masalin, Anders Oskar Törnudd, Mathias Helenius, Viktor Johannes Gabriel Krogerus-Ritoniemi, Onni Oskar Hämäläinen ja Kalle Tanska.

Nykysukupolvelle ensimmäinen tutumpi kirkkoherra oli Lauri Leikkonen, joka toimi Virolahden seurakunnassa ensin kappalaisena ja sittemmin kirkkoherrana yhteensä 27 vuoden ajan.

– Leikkosesta tuli monen virolahtelaisen sielunpaimen usean sukupolven ajaksi, Uotila totesi.

Leikkosen jälkeen kirkkoherroina toimivat vielä Jorma Taipale ja Valte Nuuttila, joista Taipale oli myös paikalla juhlassa.

Virolahden vt. kappalainen Taina Karvonen muisteli puheenvuorossaan kaunista kevätkesän päivää vuonna 2012, jolloin hän ensimmäistä kertaa näki Virolahden kirkon.

– Niin kaunis oli tämä kirkko, jossa Herra antoi minun aloittaa papin työni. Se tuntui suorastaan ylenpalttiselta. Katsokaa tekin joskus kotikirkkoanne kuin näkisitte sen ensimmäistä kertaa, Karvonen suositteli juhlakansalle.

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Simo Suutari kuvasi juhlivaa kirkkoa uljaaksi rakennukseksi, josta on pidetty hyvää huolta.

– Kirkko on rakennettu 1760-luvun työkoneilla ja -laitteilla, mikä herättää suurta kunnioitusta sen ajan kirvesmiestaitoa kohtaan.

Seurakunnan pitkäaikainen työntekijä, kesällä eläkkeelle jäänyt Raili Arpiainen sai juhlassa seurakuntalaisten yhteisen onnitteluadressin.

– Raili on kohdannut vuosikymmenten ajan meidät seurakuntalaiset ilossa ja surussa. Sen lisäksi hän on pitänyt puolisonsa Heikin kanssa huolta, että kirkko ja hautausmaa säilyvät tuleville sukupolville muun muassa satoina, ellei jopa tuhansina valokuvina, Helena Ahopelto kiitti luovuttaessaan adressin seurakuntalaisten puolesta.

Kirkon 250-vuotisjuhlaan osallistui noin kaksisataa seurakuntalaista ja kutsuvierasta. Juhlassa esiintyivät Ritva-Liisa Ripatti, Sara ja Pinja Koskela, kanttori Inna Heikkilä ja pienet lapset kanttori Niina Kotron johdolla.

Piispanmessun musiikista vastasivat Kaisa Eriksson sekä Virolahden seurakuntakuoro ja Haminan Mieslaulajat.

Marju Perilä