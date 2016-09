Klamilan satamaan suunnitteilla majoitusta ja paljon tekemistä

KLAMILAN SATAMAN liiketoimintakonsepti on hyvää vauhtia hahmottumassa. Asiaa valmistelevan Finnish Consulting Groupin (FCG) laatima raportti on parhaillaan lausuntokierroksella. Satamaan on suunnitteilla muun muassa majoituspalveluja ja erilaista toimintaa niin maalle kuin merellekin.

Liiketoimintakonsepti rakentuu viiteen eri osioon. Yksi niistä keskittyy majoitukseen ja viihtymiseen. Satama-alueelle suunnitellaan muun muassa 30-paikkaista caravan-aluetta, saunatupaa, 30 petipaikan mäkimajaa ja konttimajoitusmahdollisuuksia.

Toinen osio keskittyy vesillä tapahtuviin aktiviteetteihin. Tällaisia olisivat teemaristeilyt, kalastusretket, vesikulkuneuvojen vuokraaminen ja merimelonta.

Kolmannessa osiossa puhutaan rennosta tekemisestä satamassa. Muun muassa minigolf, beach volley ja muut pihapelit, niihin tarvittava välinevuokraus ja luontoreitti kuuluvat suunnitelmiin.

Neljännessä osiossa keskitytään vierailu- ja retkikohteisiin lähiympäristössä. Kohteina olisivat esimerkiksi lähiruokapaikat, panimo, Harjun oppimiskeskus, Klamilan kylä, Bunkkerimuseo, Hurppu, lähisaaret ja Itäisen Suomenlahden kansallispuisto.

Viides osio keskittyy yritys-, ryhmä- ja juhlatapahtumien järjestämiseen. Alueella voitaisiin pitää erilaisia kokouksia ja järjestää illanviettoja.

Sataman palveluiden osalta parannustyöt alkoivat jo viime viikolla. Silloin satamaan asennettiin korttiautomaatti veneiden tankkausta varten.

– Kysymyksessä on ensimmäinen tämän hankkeen investoinneista Klamilan satamaan. Tankkauspiste on erittäin tärkeä, koska sen turvin monet veneilijät uskaltavat tulla sinne asti, kun he tietävät, että sieltä saa polttoainetta, 30Miles-hankkeen projektivetäjä Taini Rajala Cursor Oy:stä painottaa.

Satamassa tarvitaan myös huolto- ja säilytystilaa, sekä mahdollisesti varaosapalveluja. Kahvila- ja ravintolapalvelut kuuluvat sataman kehittämissuunnitelmiin, samoin moottoripyörien tankkaus- ja huoltopisteen perustaminen.

Edelleen satamasta pitää suunnitelman mukaan löytyä Itäisen Suomenlahden opastuspalveluja, sekä lähiruokapiste.

Kaiken kaikkiaan Taini Rajala on tyytyväinen Klamilassa aikaan saatuihin tuloksiin, jotka alkavat nyt saada konkreettisia muotoja.

– Klamilan satama etenee oikein hyvin. Suuresta ideamäärästä on saatu näin konkreettisia tuloksia aikaiseksi. Tietenkin sinne tarvitaan myös avaintoimijoita, ja Ahosen Jarmo sekä Klamilan Veneilijät ovat varmasti sellaisia, Rajala pohtii.

Jarmo Ahosen JaPi-Matkat Oy:llä on satamassa jo risteilyalus Charlotte sekä Sataman baari. Klamilan Veneilijät on puolestaan viime vuosina parantanut omia palvelujaan muun muassa saunan ja grillikatoksen muodossa. Myös veneilijöiden kioski toimii satama-alueella.

Taini Rajala toivoo, että Virolahden kunta jatkaa alueella vesi- ja viemäröintijärjestelmän parantamista.

– Niiden pitää olla kunnossa, jotta palvelut voivat kasvaa siihen päälle.

Klamilan satama on mukana kolmen muun itäisen Suomenlahden sataman kanssa niin sanotussa 30Miles-hankkeessa. Siinä venesatamille ideoidaan kestävät liiketoimintakonseptit.

Työ toteutetaan osana EU:n Central Baltic -ohjelman rahoittamaa hanketta, jossa on mukana kumppaneita itäiseltä Uudeltamaalta, Kymenlaaksosta ja Virosta. Tavoitteena on luoda turvallinen pienvenesatamien verkosto, josta löytyy palveluiltaan kiinnostava ja käytöltään kestävä kohde aina 30 merimailin välein.

Klamilan lisäksi hankkeessa ovat mukana Haminan Tervasaari, Porvoon uusi vierassatama ja Loviisan Laivasilta.

JUKKA KINNUNEN