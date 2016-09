Rajakoiramestaruus matkasi Lappiin

Vanhempi rajavartija Tommi Juopperi ja saksanpaimenkoiranarttu Nette voittivat valtakunnallisen rajakoiramestaruuskilpailun Imatralla.

Rajavartiolaitoksen valtakunnallinen rajakoiramestaruuskilpailu järjestettiin keskiviikkona ja torstaina Imatralla Kaakkois-Suomen rajavartioston toimesta. Mestaruuksista kilpailtiin sekä yksilö- että joukkuetasolla.

Yksilökilpailun voiton vei vanhempi rajavartija Tommi Juopperi ja saksanpaimenkoiranarttu Nette (Fangzahn Aysha). Voittajapari työskentelee Lapin rajavartiostossa Kelloselän rajavartioasemalla.

Myös niin sanotun vanhan jäljen paras oli tänä vuonna koko kilpailun voittanut koirakko.

Joukkuekilpailun mestaruuden vei Kainuun rajavartiosto.

Kaakkois-Suomen rajavartioista paras oli yhdeksänneksi sijoittunut vanhempi rajavartija Simo Halko ja saksanpaimenkoirauros Duri (Mellakan Duuri). Kaakkois-Suomen joukkueen sijoitus oli neljäs eli viimeinen.

Kilpailuun osallistui koiranohjaajia ja rajakoiria Rajavartiolaitoksen kaikista maarajan hallintoyksiköistä, jotka ovat Lapin, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Kaakkois-Suomen rajavartiosto. Kilpailu koostui tottelevaisuuskokeesta sekä erityyppisistä käytännön maastokokeista.

Kilpailunjohtajana toimi Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentaja everstiluutnantti Jaakko Olli. Hän luonnehtii käytyä kilpailua korkeatasoiseksi ja tehtäviä vaativiksi. Koska kyseessä on ammattitaitokilpailu, oli tehtävät suunniteltu hyvin lähelle rajakoiran arkityötä kuitenkin monenlaisia haasteita sisältäen.

Rajavartiolaitoksen valtakunnalliset rajakoiramestaruuskilpailut järjestetään joka toinen vuosi. Ensimmäisen kerran mestaruudesta kilpailtiin vuonna 1950. Kilpailuihin osallistuu kolme edustajaa jokaisesta rajavartiostosta sekä lisäksi edellisen kilpailun voittajalla on mahdollisuus puolustaa mestaruuttaan.

Rajavartiolaitoksessa palvelee noin 215 rajakoiraa. Valtaosa koirista on rodultaan saksanpaimenkoiria, mutta muita käytettäviä rotuja ovat esimerkiksi labradorinnoutaja ja belgianpaimenkoira. Koirat asuvat ja käyvät töissä omien ohjaajiensa mukana. Rajavartiolaitoksen koiratoiminta on alkanut jo vuonna 1920.