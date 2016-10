Hyötyjätepisteet Ringin omistukseen

KAIKKI VIROLAHDEN hyötyjätepisteet ovat siirtyneet valtakunnallisen Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n omistukseen. Myös Miehikkälään on tulossa lähiaikoina kaksi Rinki-ekopistettä, toinen Saivikkalan Lunninkuoppaan ja toinen Suur-Miehikkälän kaupan tontille.

Vuoden alussa voimaan tulleet tuottajavastuulain muutokset määräävät, että pakkausmateriaalien keruu on tuottajayhteisöjen vastuulla, eikä kierrätyspisteiden ylläpito kuulu enää kunnallisen jätehuollon tehtäviin.

Pakkausmateriaalien tuottajien yhteisesti omistama Rinki onkin vuoden mittaan kunnostanut vanhoja kunnallisia hyötyjätepisteitä ja perustanut uusia kierrätyspisteitä lähinnä kauppakeskusten yhteyteen.

Virojoella Rinki-ekopiste sijaitsee entisessä paikassaan leipomon takana, mutta keräyskontit on uusittu ja keräysmateriaalien valikoimaa lisätty.

– Virojoen ekopisteessä kerätään kaikkia kierrätettäviä pakkauslaatuja. Uutta on muovipakkausten keräys, jota Suomessa ei aikaisemmin ole järjestetty ollenkaan, Rinki Oy:n viestintäpäällikkö Ritva Castrén kertoo.

Muovipakkausten lisäksi Virojoen ekopisteessä kerätään kotitalouksien metalli-, lasi- ja kartonkipakkauksia sekä keräyspaperia. Uudessa kartongin keräyskontissa on puristinlaitteisto, jonka avulla pakkaukset saadaan pakattua pienempään tilaan.

Klamilan ja Ravijoen Rinki-ekopisteissä kerätään perinteisiä pakkausmateriaaleja eli metallia, lasia ja kartonkia. Ravijoella ekopisteeseen voi toimittaa myös keräyspaperia. Klamilassa paperinkeräyksestä vastaa VPK, jonka keräyskontti on paloaseman pihalla.

Muovisista pakkausmateriaaleista Klamilan ja Ravijoen ekopisteisiin saa jättää vain muovikasseja.

Saivikkalassa pakkausmateriaalien kierrätys siirtyy lähiaikoina teknisen varikon pienjäteasemalta Lunninkuoppaan.

– Toimenpidelupa uuden ekopisteen perustamiseen on tulossa ihan näinä päivänä, mutta tarkemmin en osaa vielä sanoa, milloin keräyskontit saadaan paikalle, Castrén toteaa.

Suur-Miehikkälässä Rinki on hakenut toimenpidelupaa ekopisteen perustamiseen kyläkaupan tontille, joka on kunnan omistuksessa. Castrénin mukaan lupa on tulossa, mutta päätöksen saamiseen voi mennä vielä pari kuukautta.

Saivikkalan ja Suur-Miehikkälän ekopisteisiin ei ole tulossa muovipakkausten kierrätystä, joka on lakiasetuksen mukaan järjestettävä vain suurempiin asutuskeskuksiin. Molemmissa pisteissä kerätään metalli-, lasi- ja kartonkipakkauksia sekä keräyspaperia.

Miehikkälän kylissä on myös muutamia pienempiä ekopisteitä, jotka jäävät kunnan omistukseen. Muurikkalan, Salo-Miehikkälän, Pitkäkosken ja Muurolan ekopisteissä kerätään pienmetallia, lasia ja paperia.

Rinki Oy ostaa kaikkien Virolahden ja Miehikkälän alueen ekopisteiden ylläpidon ja hoidon Kymenlaakson Jäte Oy:ltä. Ekopisteiden siisteydestä, säiliöiden täyttymisestä tai muista ekopisteisiin liittyvistä asioista on kuitenkin otettava yhteyttä Ringin asiakaspalveluun.

Marju Perilä