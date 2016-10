Kun näyttö ei riitä

Heinäkuun alussa tapahtunut Klamilan Salen ryöstö jäi tuomitsematta Kymenlaakson käräjäoikeudessa. Ratkaisun keskeinen peruste oli, ettei varsinaista ryöstön tekijää pystytty varmuudella osoittamaan. Tekijöiksi epäiltiin neljää haminalaismiestä, joista yksi olisi ryöstön toteuttanut. Varmuutta siitä, kuka kauppaan meni aseen kanssa sisälle, ei oikeuden mukaan saatu.

Kyseinen oikeustapaus on osoitus siitä, että oikeuteen mentäessä näyttöjen on oltava riittäviä. Länsimaiseen oikeusvaltioperiaatteeseen kuuluu vanha klisee ”syytön kunnes toisin todistetaan.” Se pätee oikein hyvin edelleen.

Suomessa on viime aikoina törmätty muutenkin sellaisiin oikeusjuttuihin, joissa näytöt eivät riitä tuomitsemiseen asti, vaikka tekijöistä olisikin melko suuri varmuus. Jos eri oikeusasteiden tuomitsemisperusteissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, voidaankin hyvällä syyllä kysyä, onko poliisin esitutkinnassa tai syyttäjien harkinnassa tapahtunut jotakin, minkä vuoksi jutut viedään ikään kuin keskeneräisinä oikeuteen, ja ne siellä sitten hävitään näyttöjen ja todisteiden puuttuessa.

On tietenkin tärkeää, että rikoksesta epäilty pystytään riittävällä varmuudella todentamaan ennen kuin hänet julistetaan syylliseksi. Klamilan ryöstön kaltaisessa tilanteessa kulkee kuitenkin mukana se tosiasia, että varsinainen tapauksen uhri, kaupan myyjä, voi jäädä ilman riittävää oikeusturvaa. Hän kohtasi omassa työssään vaarallisen, ahdistavan ja järkyttävän tilanteen, jollaisesta selviäminen voi olla hyvinkin vaikeaa.

On selvää, että poliisin on parannettava esitutkintaansa ja syyttäjien on parannettava todisteitaan, että tällaisilta episodeilta vastaisuudessa vältytään.