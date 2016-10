Malttia asuntojen rakentamiseen

Virolahden asuntoasioista vastaava isännöitsijä Outi Rahkonen on osaltaan puuttunut kunnassa käytävään juupas – eipäs keskusteluun siitä, rakennetaanko Virojoelle lisää vuokra-asuntoja vai ei. Rahkosen jämäkkä mielipide Kiinteistö Oy Virolahden Lehtokertun hallituksen kokouksessa tuli ilmi kunnanhallituksen maanantaisen päätöksen myötä.

Rahkonen on täysin oikein, asioista ehkä parhaiten perillä olevana, lyömässä jarrua varsin sekavaan poliittiseen keskusteluun tarvitaanko uusia vuokra-asuntoja todella vai ei. Viimeisessä kunnanvaltuuston kokouksessa keskustan Tuomo Peltolan johdolla jätettiin 12 valtuutetun allekirjoittama ponsi, jonka mukaan kunnan on ryhdyttävä toimiin Haukitien uusien rivitalojen rakentamiseksi mahdollisimman nopeasti.

Ponsi jätettiin tilanteessa, jossa kiistellyt Sulkutie 1:n asunnot ovat tyhjillään, Vaalimaalle suunnitelluista liikehankkeista ei ole täyttä varmuutta ja kunnasta on selvä muuttotappio muualle.

Rahkonen toi esille kylmät faktat päätöksenteon pohjaksi. Niiden mukaan uusia asunnontarvitsijoita ei juurikaan ole ja kaikille halukkaille on pystytty osoittamaan asunto nykyisestä asuntokannasta. Nämä tiedot johtivat siihen, että kunta on nyt ohjeistamassa kiinteistöyhtiötä siirtämään rivitalohanketta hamaan tulevaisuuteen, tai ainakin sinne asti kun uusia työpaikkoja ja sitä kautta asunnontarvitsijoita ilmaantuu.

Vaikka kunta voitti kiistansa Sulkutien rivitaloista käräjäoikeudessa, selvää on, että joku taho tuo kyseiset 21 asuntoa vuokramarkkinoille ennemmin tai myöhemmin. Jos lisää asuntoja rakennetaan, silloin pitää olla myös ihmisiä, jotka niitä tarvitsevat.