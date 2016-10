Ratevan allasosasto avautuu 25. lokakuuta

– ENSI VIIKOLLA teemme vielä loppusiivouksia ja viimeistelytöitä. Sen jälkeen on vielä vuorossa vanhojen ilmanvaihtokanavien puhdistamista, mutta allasosasto on tarkoitus avata tiistaina 25. lokakuuta. Saman viikon torstaina pääsevät sitten vesiallasryhmätkin jo liikkeelle, aikatauluttaa Palveluyhdistys Ratevan toiminnanjohtaja Liisa Pöntynen.

Kuntosalin avautumista joudutaan vielä hetki odottelemaan, sillä sinne on tulossa maanantaisen kunnanhallituksen Jaakko Jokelan rahastosta myöntämän noin 13 000 euron avustuksen turvin uusia laitteita, joiden toimitusaika on muutama viikko.

– Uskoisin, että kuntosali saadaan auki marraskuun puolivälissä. Siihen asti toimitaan väliaikaisissa tiloissa kuten nyt remontin aikanakin on tehty, Pöntynen sanoo.

Ratevan mittava toisen vaiheen remontti on siis valmistumassa. Remontti koski kuntosalia, kumpaakin allasosaston saunaa, wc-tiloja, sekä naisten ja miesten puku- ja pesuhuoneita. Lisäksi ilmanvaihtojärjestelmä uusittiin ja töitä tehtiin myös talon ulkopuolella.

– Vanhan osan seinärakenteet ovat peräisin vuodelta 1958 ja niitä jouduttiin avaamaan ulkopuoleltakin, koska niissä oli kosteutta. Samalla teimme muutamia sellaisia juttuja, jotka helpottavat ja järkeistävät tilojen käyttöä.

Näillä Liisa Pöntynen viittaa muun muassa siihen, että kuntosalin yhteydessä oleva suihkutila tulee nyt ajanmukaiseen kuntoon ja lisäksi sinne saadaan pukuhuone kaappeineen.

Remontti maksoi noin 250 000 euroa. Erikseen tehdyn ilmanvaihtoremontin kustannukset olivat noin 60 000 euroa.

– Remontti on sujunut hyvin, vaikka kaikenlaista ylimääräistäkin on jouduttu tekemään, Liisa Pöntynen kiittelee.

Hän toivookin, että uusittu allasosasto tulee kovaan käyttöön. Remontti on kustannettu lainarahalla, joka pitää myös maksaa takaisin.

– Jokainen euro on meille tärkeitä, joten toivottavasti ihmiset ottavat tämän nyt omakseen ostamalla lippuja ja käyttämällä taloa.

Kohteen pääurakoitsijana toimi Korrason Oy Helsingistä. Sähkötyöt teki Sähköistyspalvelu Matti Nurmela Miehikkälästä ja talon ulkopuoliset konetyöt MK Konetyö Oy Miehikkälästä. Erillisen ilmanvaihtourakan toteutti Kouvolan Putkityö Oy.

JUKKA KINNUNEN