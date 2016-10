Kiina-ilmiö valloittaa Suomen

Matkailukäyrät niin Kymenlaaksossa kuin muuallakin maassa ovat olleet viime vuosina negatiivisia, mutta kaikki mahdollisuudet uudentyyppiseen nousuun ovat olemassa. Viime vuoden tilastojen perusteella venäläiset muodostavat edelleen suurimman matkailijajoukon, mutta heidän rinnalleen on nousemassa uusi kulttuuri kiinalaismatkailijoista.

Kiinalaisten osuus matkailua hyvin mittaavien majoitusvuorokausien käyttäjinä on huimissa kasvulukemissa. Viime vuonna kasvu oli yli 40 prosenttia ja tahti on jatkunut samanveroisena myös tänä vuonna. Buumi näkyy monin paikoin koko Suomessa, eikä vähiten täällä meillä Kymenlaaksossa. Ei tarvitse kuin pistäytyä Vaalimaan raja-asemalla, kun asian voi omin silmin todeta; kiinalaisia matkailijaryhmiä on liikkeellä lähes päivittäin.

Kun puhutaan aasialaisista vieraista, Suomi esittäytyy heille kovinkin eksoottisena maana. Jo suomalaiset itsessään ovat eksoottista pohjolan kansaa. Tämä on seikka, joka matkailun parissa työskentelevien tulisi muistaa. Tästä myös puhuttiin viime perjantaina maaseutumatkailupäivässä Harjun oppimiskeskuksessa.

Suurin syy kiinalaisten matkustusintoon on maan vaurastuminen. Se mahdollistaa matkustelun ulkomailla. Suomeen kiinalaiset tulevat katsomaan hyvää elintasoa. Ennen kaikkea he tulevat kuitenkin nauttimaan puhtaasta luonnosta. Viimeksi mainittu syy on myös tärkeä viesti paikallisille matkailuyrityksille. Jos luontoon kerran halutaan, sinne kannattaa järjestää pääsy.

Hiljainen ilta järven rannan mökissä keskellä ei mitään on vuosikausia houkutellut tänne tuhansittain venäläisiä lomailijoita. Miksi ei yhtä hyvin myös kiinalaisia.