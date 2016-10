Simpanssi Anssi valloitti Miehikkälässä

– TULE NYT POIS sieltä, Sari Aalto maanitteli.

– En tule, kuului vastaus avatusta matkalaukusta.

– Tule nyt, täällä on oikein kivoja ihmisiä, jotka odottavat sinua.

– En tule!

– No, tulisitko jos saisit maailman suurimmat aplodit?

– Ehkä.

Niinpä Aalto kehotti yleisöä oikein raikuviin taputuksiin.

– No, joko nyt tulisit?

– En! Nuo olivat ehkä Suomen suurimmat, mutta eivät maailman suurimmat.

Eipä auttanut muu kuin taputtaa vielä lujemmin ja huutaa samalla ”jeetä” oikein lujaa.

Nyt Simpanssi Anssikin jo heltyi ja kömpi lopulta yleisönsä ihasteltavaksi.

– Sano nyt vielä, että näytän simpanssilta, Sari Aalto pyysi.

– Ai, minusta sinä näytät kyllä enemmän paviaanilta, Anssi vastasi ja sai yleisön taas raikuvaan nauruun.

Sari Aallon ja hänen simpanssikaverinsa Anssin keskustelu sujui tiistai-iltana oikein soljuvasti satupäivän lastentapahtumassa Miehikkälän koulukeskuksessa. Paikalle oli saapunut kymmeniä lapsia vanhempiensa ja isovanhempiensa kanssa.

Vatsastapuhujan vierailu Miehikkälässä ei ole ihan jokapäiväinen juttu. Ja kun Sari Aalto ja Anssi vielä esiintyvät suositussa Talent-Suomessa, siitä ei ainakaan haittaa ollut houkuttelemaan katsojia.

– Joo, kun minä kuulin, että Talent tulee Suomeen, niin ei oikein vaihtoehtoja ollut. Sinne piti mennä mukaan, ensimmäiseltä kierrokselta kirkkaasti jatkoon selviytynyt Aalto kertoi.

Hän lupailikin seuraavaan esiintymiseensä uusia juttuja, joiden avulla matka Talentissa taas jatkuu.

Simpanssi Anssi ja Oskari-poika ovat Sari Aallon suosituimmat kaverit mukana keikoilla. Aalto kuitenkin muistuttaa, että esiintyjän tehtävä on myös uudistaa showta.

– Tämä tulee koko ajan entistä laajemmaksi, uusia juttuja ja hahmoja tulee samalla mukaan.

Vatsastapuhumisen taidon Aalto on hankkinut oikeastaan viimeisen kolmen ja puolen vuoden aikana.

– Olin silloin äitiyslomalla, eikä ollut oikein mitään tekemistä. Vatsastapuhumista ryhdyin opettelemaan silloin. Minulla on nukketeatteritausta ja olen aina tykännyt esiintyä.

– Oikeastaan tämä oli kuitenkin isäni idea. Hän esitti silloin, että oletko miettinyt tuollaista mahdollisuutta, Aalto jutteli.

Sari Aalto kulkee siis jossain määrin isänsä taikuri Simo Aallon jalanjäljillä. Hänet tunnetaan ehkä parhaiten koko perheen Jokeri Pokeri Box taikashow’sta, jota esitettiin aikanaan tv:ssä.

Sari Aallon mukaan vatsastapuhuminen on taidelajina vasta tekemässä tuloaan Suomeen.

– Täällä sillä on selvä nousukausi, mutta muualla maailmassa sitä on tehty jo kauemmin. Esimerkiksi USA:ssa Talentin voitti viime vuonna Paul Zerdin, joka on oikein tunnettu vatsastapuhuja.

Vatsastapuhumisen jalon taidon oppii Aallon mukaan vain harjoittelemalla.

– Joo, valitettavasti ei ole mitään vatsastapuhumisen korkeakoulua, hän naureskeli.

– Tässä pitää oppia hallitsemaan suun lihaksia. Minulla on myös onneksi ollut Ari Lauanne hyvänä opettajana, hän kiitteli.

Sari Aallon vierailu Miehikkälässä liittyi meneillään olevaan satuviikkoon.

JUKKA KINNUNEN