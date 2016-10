Turvallisuus paranee tekemällä

Kaakonkulmalle kuten muihinkin osiin Etelä-Kymenlaaksoa on saatu uusia työkalu liikenneturvallisuutta edistämään. Maakunnallinen liikenneturvallisuussuunnitelma tuotiin julki viime viikolla. Kaakon kaksikon kuntiin suunnitelmassa esitetään miljoonaluokan satsauksia lähivuosien aikana. Erilaisia toimenpidekohteita löytyy molemmista kunnista kymmeniä.

On selvää, että alueen pienissä kunnissa mistään miljoonapoteista ei vuositasolla puhuta, vaikka kysymys on niinkin tärkeästä asiasta kuin turvallisuudesta. Mutta kun esitetty potti jaetaan pitemmälle aikavälille ja parannuskohteita korjataan pala kerrallaan, suunnitelma toimii hyvinkin työkaluna liikenneolosuhteiden parantamiseksi.

Erityisen tärkeään rooliin asettuu liikenneturvallisuustyöryhmä, joka on jo päässyt meilläkin aloittamaan toimintansa. Tämä ryhmä tulee suunnitelman puitteissa – tai jopa sen ohi – tekemään kunnille esityksiä siitä, mitä kohteita kunakin vuonna tulisi parantaa.

Monet toimenpideohjelmassa esitetyistä parannuskohteista ovat pieniä, esimerkiksi liikennemerkkien lisäämisiä tai niiden siirtämisiä ja poistamisia, joten aina ei edes tarvitse puhua suurista summista, kun olosuhteita parannetaan.

Uuden suunnitelman laadinnassa onkin ollut tärkeätä juuri se, että asiaa valmistellut konsultti on kiertänyt kunnat läpi, jolloin esimerkiksi yksittäisten liikennemerkkien muutostarpeet tai vaikkapa jonkin risteysalueen parantamisen tarve on tullut selkeästi esille.