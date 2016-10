Yrjö Varpio odottaa innolla uutta Tuntematonta

PROFESSORI Yrjö Varpiolla on hyvin henkilökohtainen suhde uuteen Tuntemattomaan sotilaaseen, jota kuvataan parhaillaan ja joka valmistuu Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlallisuuksiin liittyen ensi vuonna.

Kirjailija Väinö Linnan ystävä ja hänen elämäänsä tutkinut Varpio sai aikanaan käsiinsä Linnan alkuperäisen käsikirjoituksen Tuntemattomasta. Varpio toimitti käsikirjoituksesta kirjan Sotaromaani, joka ilmestyi postuumisti Linnan kuoleman jälkeen vuonna 2000.

– Linnan mukaan käsikirjoitus oli kateissa, mutta kyllä hän sen sitten löysi eteisen piirongin laatikosta ja antoi minulle. Hän oli minun hyvä kaverini ja lisäksi tutkin siihen aikaan hänen elämäänsä, Yrjö Varpio kertoo nyt, kun Sotaromaanin pohjalta on valmistumassa Aku Louhimiehen versio Tuntemattomasta sotilaasta.

Yrjö Varpio sanookin, että hän odottaa uutta elokuvaa suurella mielenkiinnolla.

– Kyllä ja aion mennä sen heti katsomaan. Onhan se erikoista, että yhden kirjailijan yhdestä kirjasta ollaan tekemässä jo kolmatta elokuvaa.

Varpio muistuttaa, että alkuperäisessä käsikirjoituksessa oli kohtia, jotka kustantaja halusi pois kirjasta.

– Kustantaja teki oikeitakin ratkaisuja. Siitä näkyy hyvin mikä oli vielä vuonna 1954 sellaista mistä ei voinut puhua. On muistettava mitä aikaa elettiin, kun Tuntematon sotilas ilmestyi.

Alkuperäisen käsikirjoituksen ja 1954 ilmestyneen Tuntemattoman sotilaan eroja löytyy muun muassa Suomen sodanjohdon arvostelusta. Ne jätettiin kirjasta pois. Samoin venäläisten pilkkaaminen ja muutamat alatyylisesti kirjoitetut kohdat joutuivat sensuurin haaviin.

Sensuroidut kohdat ovat mukana Varpion toimittamassa Sotaromaanissa, jonka pohjalta uutta elokuvaa nyt työstetään. Elokuvantekijät eivät ole Varpiolta neuvoja tai mitään muutakaan kyselleet.

– Ei minuun ole oltu sieltä yhteydessä.

Yrjö Varpio sanoo, ettei osaa ennakoida millaiseen lopputulokseen Louhimies tulee pääsemään.

– Se on mielenkiintoista nähdä. Käytettävissä on tietenkin uusi tekniikka, joka mahdollistaa paljon sellaista, mitä Edvin Laineen aikana ei ollut mahdollista tehdä, hän huomauttaa.

Laine ohjasi ensimmäisen Tuntemattoman sotilaan. Elokuva sai ensi-iltansa joulukuussa 1955 ja se on Suomen katsotuin elokuva. Vielä nykyäänkin juuri Laineen versio elokuvasta halutaan nähdä, ei niinkään Rauni Mollbergin ohjaamaa vuonna 1985 valmistunutta toista versiota.

Hyvin Väinö Linnan tuntenut Varpio on varma, että Linna olisi halunnut olla mukana tekemässä tätä uuttakin elokuvaa.

– Varmasti. Edvin Laine oli Linnan kaveri ja hän seurasi elokuvan kuvauksia tarkasti. Samoin Linna oli aktiivisesti mukana Mollbergin elokuvan teossa. Linnalle oli tyypillistä, ettei hän koskaan aliarvioinut uusia hankkeita. Hän ei kyllä tuppautunut, mutta oli sillä tavalla innostavassa mielessä mukana, Varpio kuvailee ystäväänsä.

Uuteen Tuntemattomaan liittyy Varpion mukaan muutama yksityiskohta, joiden lopputuloksesta hän on epävarma ainakin vielä tässä vaiheessa.

– Siellä on ylimääräisiä henkilöitä. Esimerkiksi Antti Rokan raskaana olevalla vaimolla on oma rooli elokuvassa, vaikka kirjassa hänestä on vain pieni maininta. Sellaiset tekijät ovat aina arvoituksellisia ja on jännä nähdä miten Louhimies ne toteuttaa.

Varpion mukaan yksi vaikeus on myös se, että sota-ajan materiaali oli mustavalkoista. Edvin Laine pystyi sellaista materiaalia vielä hyödyntämään, mutta nyt se ei ole enää oikein mahdollista.

– Sama vaikeus oli jo Mollbergilla aikanaan, kun hän teki toista versiota elokuvasta, Varpio näkee.

Yrjö Varpio on Suur-Miehikkälästä maailmalle lähtenyt kirjailija, joka on elämänsä varrella kirjoittanut erityisen paljon tietoteoksia kirjallisuuden historiasta Suomessa. Väinö Linnan ja tämän vaimon Kertun kanssa hän ystävystyi aikanaan Tampereella. Kerttu Linna (o.s. Seuri) oli kotoisin myös Miehikkälästä.

– Kerttu oli hyvin välitön ja helposti lähestyttävä ihminen. Hän innostui heti kun kuuli, että olen Miehikkälästä itsekin kotoisin, Varpio muistelee ensitapaamista naureskellen.

Väinö Linna tapasi vaimonsa, kun hän oli kouluttamassa alokkaita Miehikkälässä jatkosodan aikana.

Linna vieraili Miehikkälässä usein myös myöhempinä vuosina.

– Kyllä hän täällä tykkäsi käydä. Kerran hän näytti minulle senkin paikan, jossa hän asusteli ollessaan sotaväessä. Silloin rakennuksesta oli vielä kivijalka jäljellä, Yrjö Varpio muistelee.

JUKKA KINNUNEN