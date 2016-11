Tyyneyden tyyssijalla

Virolahden sankarihautausmaa korjattiin syksyn aikana vastaamaan alkuperäistä kuntoaan tai jopa hieman sitä paremmaksi. Kunnostushanke ajoittuu sopivasti isänpäivän, itsenäisyyspäivän ja erityisesti Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden juhlavuoden edelle.

Sankarivainajien kunnioittaminen on ollut Suomessa maan tapa viime sotien jälkeen ja erityisesti viimeisten vuosikymmenten aikana, kun sodista ja niihin liittyvistä tekijöistä on voitu keskustella vapaasti.

Virolahden sankarihautausmaa rakennettiin valmiiksi vuosina 1952-53. Sen jälkeen hautausmaa on kyllä ollut niin Virolahden seurakunnan kuin nyttemmin Haminan seurakunnan aikana kelvollisessa hoidossa, mutta varsinaiset kunnostustoimet ovat jääneet tätä ennen tekemättä.

Sankarihautausmaa on monella tapaa erityinen puutarha. Se vaatii hoitamista siinä missä kaikki muutkin puutarhat. Sinne valitut kasvilajit ovat sellaisia, että niiden alkuperäinen tarkoitus muuttuu ellei niitä ole hoidettu oikein. Näin kävi muun muassa hautausmaata ympäröineelle taikinamarja-aidalle, joka takavuosina kasvoi liian korkeaksi ja peitti sisälleen sankarivainajien ristirivistöt niin, että ne jäivät pahasti peittoon aidan taakse. Myös reunakiveykset pullistelivat ajan saatossa, mutta ovat nyt jälleen somasti tasaisessa rivissä komistamassa hauta-alueen reunaa.

Nyt sankarihautausmaa on valmis. Kun sitä katsoo sen takanurkasta kirkkoa kohti, huomaa heti, että Virolahden sankarivainajat todellakin voivat levätä ikiuntaan oikeassa tyyneyden tyyssijassa. Mittava kulttuuriteko on näin tehty jälkipolviakin ajatellen.