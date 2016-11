Virolahden sankarihautausmaa sai uuden ilmeen

– JOS TÄTÄ NYT ITSE kehtaa edes kehua, niin se on ihana. Kyllähän tästä aikamoinen helmi kuoriutui, kuvaili sangen tyytyväinen seurakunnan puutarhuri Katri Partanen tiistaina, kun työt Virolahden sankarihautausmaan kunnostushankkeessa olivat aivan lopuillaan.

Kunnostus oli seitsemän viikkoa kestänyt projekti, jonka aikana sankarivainajien viimeinen leposija sai kokonaan uuden ilmeen.

– Ainoastaan nuo ristit jäivät paikoilleen, sanoi maansiirtotyöt tehnyt Aki Mannoja Kuljetus & Kaivu Immonen Ky:stä.

– Vanhaa maata täältä lähti monta autokuormallista, seurakunnan erityisammattimies Minna Pennanen lisäsi.

Hautausmaalla vaihdettiin mullat siis koko alueelle. Ristirivien välissä ollut kivituhkapinnoite poistettiin ja tilalle asennettiin siirtonurmikot.

– Tuo sankaripatsaan takana olevan alueen kylvö jää ensi kevääseen, muuten kaikki istutustyöt on tehty, Aki Mannoja kertoi.

– Saattaa olla, että talven aikana se vielä painuu, joten keväällä alue pitää vielä tasata uudelleen, Pennanen ennakoi.

Aikaisempaan tilanteeseen verrattuna sankarihautausmaa näyttää nyt hyvin huolitellulta ja hoidetulta alueelta.

Kun takavuosina vanha taikinamarja-aita peitti sankarivainajien ristit lähes kokonaan, uusi aita tulee pysymään aisoissa, vaikka kasvilaji on sama.

– Sen ei anneta kasvaa niin korkeaksi, jolloin ristirivit pysyvät kauniisti näkyvillä, Katri Partanen suunnittelee.

Muutenkin hautausmaan kunnostuksessa on käytetty sen alkuperäisiä kasveja ja elementtejä. Kun hanketta suunniteltiin, arkistojen kätköistä löytyi vuodelta 1952 peräisin ollut kasviluettelo, jonka mukaan kunnostus on nyt tehty. Taikinamarjan lisäksi alueelta löytyy muun muassa kaarisyreeniä ja kiiltotuhkapensasta.

Katri Partanen arvioi, että jo ensi kesänä hautausmaa kukoistaa uudessa ulkoasussaan.

– Tietysti joidenkin puiden ja pensaiden osalta menee useampi vuosi ennen kuin ne ovat parhaimmillaan, mutta kyllä jo ensi kesänä nähdään millainen tästä tuli.

Yksi näkyvin muutos hautausmaalla on sen kirkon puolisen reunakiveyksen uusiminen. Vanha kiveys poistettiin ja tehtiin uudelleen niin, että nyt kivet muodostavat tasaisen reunan. Kiveyksen reunaan asennettiin punagraniittinen reunakivi rajaamaan aluetta.

– Täällä on nyt myös kasvien altakastelujärjestelmä. Kaivon yhteydessä on säädettävä automatiikka, joten kasveja ei tarvitse enää kastella kannulla kuten aiemmin, Aki Mannoja kertoi.

Sankarihautausmaan kunnostuksen pääosin tehneet Mannoja ja Minna Pennanen ovat myös tyytyväisiä lopputulokseen. He ovat tuttuja hautausmaiden kunnostajia Haminan seurakunnassa, sillä molemmat kiertävät eri hautausmaita ja huolehtivat niiden kunnosta.

– Tässä meillä oli istutusvaiheessa kausiapulaisia mukana, mutta muuten olemme tehneet tämän kahdestaan, Pennanen totesi.

Työt hautausmaalla aloitettiin 12. syyskuuta ja ne saatiin valmiiksi juuri ennen luvattua keskiviikon lumipyryä.

Kunnostuksen budjetti oli ilman työn osuutta 25 000 euroa ja se myös piti.

– Kaikki meni oikein hyvin niin aikataulun kuin budjetinkin suhteen, Katri Partanen kiitteli.

