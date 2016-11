Tapahtumat halutaan samaan kalenteriin

Uusi, koko Kymenlaakson yhteinen tapahtumakalenteri otettiin käyttöön viime viikolla osoitteessa Kymenlaaksonyt.fi. Tavoitteena on saada kaikki seudun tapahtumien järjestäjät ilmoittamaan tapahtumistaan yhdessä kalenterissa. Kalenterin toiminnasta toivotaan myös palautetta.

Kymenlaaksonyt-tapahtumasivusto houkuttelee tapahtumien hakijoita, mutta helpottaa myös tapahtumanjärjestäjiä tapahtumatietojen jakamisessa. Uudistuksen tavoitteena on tapahtumien vaivattomampi löydettävyys ja tunnettuuden kasvu – toisin sanoen: lisää kävijöitä seudun tapahtumiin, luvataan Cursor Oy:n tiedotteessa.

Erityisesti alkuvaiheessa kalenterin käyttäjiltä toivotaan palautetta sekä tapahtumien haun että lisäämisen osalta, jotta palvelusta saadaan kehitettyä hyvin palveleva ja toimiva yhteinen työkalu.

Tavoitteena on, että kaikki tapahtumanjärjestäjät syöttäisivät tapahtumansa uuteen kalenteriin, ja jatkossa ainakin suurimmat toimijat toisivat tiedot myös omille sivuilleen joko syötteenä tai integraation kautta. Näin tietoja ei tarvitse syöttää moneen paikkaan. Myös media löytää kaikki tapahtumat yhdestä kalenterista ja voi halutessaan käyttää syötteitä omilla sivuillaan.

Uuden tapahtumakalenterin käyttöliittymä on selkeä. Tietojen lisääminen ja ylläpito on kätevää ja muutoksia voi itse tehdä syöttämiinsä tapahtumiin. Etelä-Kymenlaakson matkailijoille suunnatut tapahtumat löytyvät integroinnin myötä myös jatkossa kaakko135.fi -sivuilta, ja myöhemmin asukkaille ja yrityksille suunnatut tapahtumat tulevat löytymään kotkahamina.fi -sivustolta.

Tapahtumien hakeminen tapahtuu ajan, paikan, kategorian, kohderyhmän tai hakusanan perusteella. Selkeät tapahtumakategorisoinnit auttavat käyttäjää löytämään etsimänsä.

Kymenlaaksonyt.fi-tapahtumakalenteri on toteutettu Kouvola Innovation Oy:n ja Cursor Oy:n yhteisessä Kymenlaakson asiakaslähtöinen matkailuviestintä ja sisällöntuotanto -hankkeessa. Tapahtumakalenterin teknisen alustan tuotti Joensuulainen atFlow Oy. Jatkossa tapahtumakalenteria hallinnoivat Kouvolan kaupunki ja Cursor Oy.