Hyvät palvelut huomennakin

Valtuutettu Charles Nyberg kirjoitti (KK 3.11.) otsikolla ”Positiivista Virolahtea” kunnan hyvistä palveluista, mikä ”rivitalojen ostajilta” on jäänyt huomaamatta.

Vaikkakaan kunta ei ole ostanut yhtään rivitaloa, ymmärsin termillä tarkoitettavan niitä valtuutettuja, jotka valtuustossa ovat äänestäneet ns. Sulkutien rivitalojen ostamisen puolesta, allekirjoittanut muiden mukana. Ostamisen puolesta äänestin muun muassa silloin, kun käsiteltiin 143 kuntalaisen tekemää aloitetta edellä mainittujen rivitalojen ostamiseksi. Kuntalaisten mielipidettä voi kuulla tai olla kuulematta.

Nyberg on aivan oikeassa siinä, että Virolahden palvelut ovat hyvällä tolalla. Huomaamatta häneltä on mielestäni kuitenkin jäänyt, että ”rivitalojen ostajilla” on ollut tavoitteena kunnan vuokra-asuntokannan lisäämisen avulla asukasmäärän kasvattaminen, ja sitä kautta verotulojen lisääminen. Se on ainoa keino hyvien palvelujen säilyttämiseksi myös tulevaisuudessa. Asuntokannan lisääminen on myös kunnanvaltuustossa yksimielisesti hyväksytyn strategian mukaista.

Nyberg on toki allekirjoittanut valtuustoaloitteen, jossa kiirehditään Haukitien rivitalohankkeen aloittamista. Senkin tavoitteena on ilmeisesti pyrkimys toteuttaa kunnan strategiaa. Kuitenkin Sulkutien valmiiden asuntojen hankkiminen olisi tullut kunnalle ja veronmaksajille halvemmaksi ja asunnot olisivat jo pitkään olleet vuokrattuna niin uusille asukkaille kuin moottoritien tekijöille.

Lisäksi kunta olisi antanut ulospäin signaalin uskosta tulevaisuuteen Vaalimaan väliaikaisista vaikeuksista huolimatta sen sijaan, että nyt kunta on ollut luomassa ympärilleen pelkkää pessimismiä.

Seppo Pirttimäki

kunnanvaltuutettu (SD)