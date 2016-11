Kaikki samasta paikasta

Viime viikolla julkaistu uutinen koko Kymenlaakson yhteisestä tapahtumakalenterista saattaa vaikuttaa kovinkin pieneltä jutulta, mutta todellisuudessa kysymys on huomattavasti raskaamman sarjan asiasta. Tapahtumajärjestäjiä on jo vuosien ajan patisteltu istumaan samaan pöytään nimenomaan siksi, että päällekkäisyyksiä pystyttäisiin välttämään mahdollisimman hyvin. Sitä uusi kalenteri palvelee, jos se vain otetaan omaksi.

Ensi kesä ja sen riennot saattavat vaikuttaa juuri nyt, kun olemme menossa kohti vuoden pimeimpiä aikoja, varsin kaukaiselta asialta, mutta sitä se ei suinkaan ole. Ensi kesää työstetään erityisesti isompien tapahtumien osalta täydellä vauhdilla ja monet asiat on jo lyöty lukkoon. Tämä tarkoittaa sitä, että myös eri tapahtumien päivämääriä on jo pistetty kalenteriin.

Tapahtumiensa ajankohtia vielä pohtivien kannattaakin kurkata kalenteriin sillä silmällä, että mihin se oma tapahtuma kannattaisi sijoittaa. Jos maakunnassa tai naapurikunnissa on samaan aikaan houkuttelevia tapahtumia, on varmaa, että sellaiset nielaisevat osan potentiaalisista kävijöistä.

Kaikkia päällekkäisyyksiä kesäkauden viikonloppujen rajallisuuden takia ei voida tietenkään saada pois, mutta tilannetta voidaan ainakin järkeistää. Esimerkiksi Virolahdella, Miehikkälässä ja Ylämaalla ei ole mitään järkeä sulloa samalle viikonvaihteelle toisiaan syöviä tapahtumia. Yhteinen tapahtumakalenteri on nimenomaan työkalu niin järjestäjille kuin tapahtumissa käyville ihmisille.

Samasta paikasta voi helposti ja kootusti katsoa mihin haluaa mennä nyt ja mihin taas viikon kuluttua. Kalenteri on mainio työkalu matkailun kasvua ajatellen.