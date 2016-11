Uusi vesilinja valmistuu vuoden kuluttua syksyllä

SUUR-MIEHIKKÄLÄN ja Suurenkylän välinen uusi vesihuoltolinja valmistuu vuoden kuluttua syksyllä, jos kunnanvaltuusto päättää ensi viikolla hankkeen jatkamisesta.

Kunta järjesti viime viikolla sekä Pitkäkoskella että Suur-Miehikkälässä vesihuoltolinjan esittelytilaisuudet, joissa alueen asukkailla ja maanomistajilla oli vielä mahdollisuus vaikuttaa muun muassa putkilinjan kulkuun maastossa.

– Voikos tästä rantasaunasta ja päärakennuksesta saada erikseen arvion mitä sellainen maksaa, Tenho Hietanen kyseli.

– Voi saada ja laskemme näitä sitten toimistolla, kun niissä on niin monta muuttujaa mukana, kunnallistekniikan päällikkö Jukka Salmi vastasi.

– Mites nyt, kun vesimaksut nousevat, niin nousevatko liittymismaksutkin, kuului yleisöstä uusi kysymys heti perään.

– Nekin varmaan nousevat, Salmi vastasi.

Pitkäkosken päiväkodille kokoontui tiistai-iltana parikymmenpäinen joukko alueen ihmisiä tutustumaan kunnan suunnittelemaan vesi- ja viemäriputken rakentamiseen.

Keskustelua käytiin ja kysymyksiä esitettiin, joten Salmella ja teknisellä johtajalla Markku Uskilla riitti kiirettä vastailla eteen tulleisiin kysymyksiin.

Samanlainen esittelytilaisuus järjestettiin Suur-Miehikkälässä päivää myöhemmin.

Markku Uski kertoi omassa alustuksessaan hankkeen tämänhetkiset kuulumiset. Niistä keskeisin oli tietenkin aikataulu.

– Jos siunaus tulee, että hanketta jatketaan, silloin pääsemme kilpailuttamaan urakat joulukuussa ja työt voitaisiin aloittaa tammikuussa. Koko putkilinjan on määrä olla valmiina vuoden kuluttua syksyllä.

Uski kertoi, että linjaa vedettäessä käytetään mahdollisimman paljon suuntaporausta. Silloin avokaivantojen tekeminen jää mahdollisimman vähäiseksi.

– Työt aloitetaan pelto-osuuksilta, joten ne saadaan valmiiksi ennen toukotöiden alkua. Pellot ovat hyviä paikkoja, koska ne ovat yleensä pehmeää maata, jossa suuntaporausta voidaan käyttää.

Uski painottikin sitä, että putken linjausta ei ole vielä lyöty lukkoon, joten maanomistajien apu voi olla tarpeen.

– Maanomistajat tietävät parhaiten mihin putki kannattaa sijoittaa. Louhinta tulee erittäin kalliiksi, joten sitä yritämme välttää, hän totesi.

Vesi- ja viemärilinja aiheuttaa käytävälleen osuville tiloille kolme metriä leveän rasitteen, jonka menetykset korvataan maanomistajille.

– Pellot ovat siinäkin mielessä erinomaisia paikkoja, että niitä voidaan viljellä normaalisti putkesta huolimatta. Meillä on tiedossa osa niissä olevien salaojien paikoista, mutta ei kaikkia, joten siinäkin mielessä maanomistajien apua tarvitaan. Salaojia ei haluta ehdoin tahdoin rikkoa, vaan pyrimme poraamaan niiden ali.

Alueen asukkaita kiinnostaa tietenkin myös se, mitä mahdollinen liittyminen kunnan vesi- ja viemäriverkostoon maksaa.

Jukka Salmi sanoi pariinkin otteeseen, että tarkka hinta lasketaan toimistolla, kun muuttujia on niin paljon.

– Merkitkää tässä vaiheessa mieluummin karttaan ne kiinteistöt, jotka ovat liittymisestä kiinnostuneita. Se ei velvoita mihinkään, mutta laskemme niille tarkemman hinnan, Salmi esitti.

Putkilinjalta kunta joutuu lunastamaan myös maa-alueita ja käyttämään alueen teitä rakennusvaiheessa.

– Maanomistajien Arviointikeskus tekee laskelmat puustosta saatavista korvauksista. Jos joku haluaa sieltä polttopuuta itselleen, niin siitä kannattaa ilmoittaa sopimuksessa, Jukka Salmi opasti.

Yksityisteiden käytöstä taas sovitaan hoitokunnan tai tien omistajan kanssa.

– Kaikilla teillä käydään arviointikäynti ja samanlainen käynti tehdään sitten rakennusvaiheen jälkeen. Teille aiheutuneet vauriot korvataan, Markku Uski lupasi.

Suur-Miehikkälän ja Suurenkylän välille kaavaillun putkilinjan pituus on noin 14 kilometriä ja hanke maksaa hieman alle miljoona euroa. Sillä pyritään parantamaan kylien puhtaan veden saantia ja samalla myös jätevesien hoitoa.

JUKKA KINNUNEN