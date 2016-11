Palanen paikallista taas historiaan

Virolahti menetti viimeisenkin leipomonsa tiistaina, kun Virojoen Leipä Ky lopetti toimintansa. Samalla katosi taas yksi osa paikkakunnan elinkeinoaloista. Se kertoo osaltaan muuttuvasta maailmasta, mutta myös pienen yrityksen vaikeudesta sinnitellä muutosvyöryn keskellä.

Kun alkuviikolla Virojoen Leivän työntekijät yrittäjä Markku Husun johdolla vielä leipoivat tuotteitaan ihan entiseen malliin, on meillä tänä päivänä enää muisto tuoreen leivän ja pullan tuoksusta, joka leipomosta kulkijoita osasi aamuisin tervehtiä.

Yli kuusi vuosikymmentä toimineen leipomon tarina tuli lopulta päätökseen, kun yrittäjä joutui jättämään työsarkansa terveyssyistä. Jatkajaa toiminnalle ei enää löytynyt. Jatkaminen olisi vaatinut isoja investointeja paitsi vanhaan rakennukseen myös koneisiin ja laitteisiin. Sellaista ei kukaan järkeväksi sijoitukseksi keksinyt.

Leipomoala on ylikilpailtu ja vain osa leipomoista pärjää siinä mukana. Suuret ja ketjuuntuneet alan yritykset ovat tulleet ryminällä markkinoille. Ne pystyvät tekemään halvemmalla ja enemmän.

Samaan aikaan pieniltä paikallisilta leipomoilta ovat kadonneet niiden perinteiset asiakkaat, kuten kyläkaupat, baarit ja monet kuntien laitokset, jotka aikaisemmin muodostivat merkittävän osan niiden asiakaskunnasta. Nyt kilpaillaan samoista marketeista isojen toimittajien kanssa, ja yleensä pienet jäävät siinä kakkoseksi.

Kuluttajan kannalta ikävintä on, että tuotteiden tarjonta yksipuolistuu. Monet pienet leipomot, kuten juuri Virojoen Leipä, pitivät tuotannossaan yksilöllisempiä tuotteita, jotka tarjosivat vaihtoehtoja makunystyröille.