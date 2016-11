Vastine Pirttimäen kirjoitukseen

Valtuuston varapuheenjohtaja Seppo Pirttimäki kirjoitti otsikolla ”Hyvät palvelut huomennakin” (Kk 10.11).

Kirjoituksessaan Seppo sanoo äänestäneensä Sulkutien rivitalojen oston puolesta muun muassa, kun käsiteltiin 143 kuntalaisen tekemää aloitetta. Hän toteaa myös, että kuntalaisia voi kuulla tai olla kuulematta. Pikkuinen virhe on tuossa allekirjoittajien lukumäärässä, koska listalle on hyväksytty henkilön allekirjoitus, vaikka ko. henkilön asumisen kunnassa estää kunta. Merkittävämpi seikka on kuitenkin se, että allekirjoittajien määrä on joka tapauksessa vain pieni osa kunnan asukkaista.

Kirjoituksessaan Seppo mainitsee myös, että Sulkutien rivitalojen hankinta olisi kunnalle ja veronmaksajille halvempi ratkaisu kuin kunnan oma tuotanto. Kunta on päättänyt rakentaa rivitaloja Haukitielle, niiden pääpiirustukset lienevät valmiit, rakenne- ja LVISA- suunnitelmia ei ole laadittu. Tämän perusteella ei talojen hintakaan voi olla tiedossa, joten vaatii erikoisasiantuntemusta sanoa pontevasti jommankumman olevan edullisempi.

Kirjoituksessaan Seppo kertoo myös, että mikäli Sulkutien asunnot olisi ostettu, olisivat ne olleet jo pitkään vuokrattuna uusille asukkaille ja moottoritien työntekijöille.

Väärin, kunnalla ja kunnassa on koko ajan ollut vuokra-asuntoja vapaana, eikä kenenkään ole tarvinnut jäädä ilman kohtuullisessa ajassa saatavaa vuokra-asuntoa. Sekin on varmaa, ettei kuntaan muuta yhtään ainutta asukasta sen vuoksi, että kunnassa on vuokrattavana asunto, heillä tulee olla ensin jokin muu syy muuttaa kuntaan.

Moottoritien työntekijätkin lienevät kaikki saaneet tarvitsevansa majapaikan. Heille ei kannata asuntoja ostaa, koska käyttävät niitä verraten vähän aikaa, eivätkä asu kunnassa vakituisesti, jolloin valtionosuudet menevät myös muualle.

Totuus on, että jos Sulkutien asunnot olisi ostettu kunnalle, olisi niistä koitunut lisäkuluja kunnalle joko siksi, että olisivat tyhjillään tai siksi, että vastaava määrä asuntoja olisi kunnalla tyhjillään aiemmissa taloyhtiöissä seuraavasti: vuokrattava pinta-ala 1007 neliötä, arvoitu vuokra 12,78 euroa neliöltä kuukaudessa tekee 12 869,46 euroa kuukaudessa. Oletuksena 2 600 000 euron laina, korko 1,2 prosenttia, laina-aika 40 vuotta, lyhennykset ja korot vuodessa 95 000 euroa. Mikäli huoneistot tai vastaavat huoneistot ovat tyhjillään, on kustannus tekniselle toimelle lisää kuukaudessa 12 869,46 euroa ja vuositasolla 154 433,52 euroa.

Todellinen tilanne tänään on, ettei asuntoja kannata hankkia, mutta tulee olla valmiina jos kaikki kunnan ylimpien johtajien kauniit päiväunet toteutuvat. Eli Haukitien suunnitelmat tulee tehdä valmiiksi ja tontilta purkaa vanhat röttelöt pois, että tarvittaessa on nopeasti aloitettavissa rakentaminen.

Jari Harju

kunnanvaltuutettu

(ps, sit)