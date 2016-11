Virojoen Leivän viimeiset munkit lähtivät kauppoihin

– NÄISTÄ TULEE hillomunkkeja. Laitetaan vähän hilloa väliin, kertoi leipomoyrittäjä Markku Husu maanantaiaamuna.

Päivä valkeni samalla tavalla marraskuisen harmaana kuin se on valjennut Virojoen Leivän väelle jo vuosikymmeniä.

Tiistainakin se valkeni, mutta ei enää ihan samalla tavalla.

– Leivomme vielä ihan normaalisti, mutta sitten kun kaikki kuormat ovat lähteneet, emme enää ryhdykään valmistelemaan seuraavaa päivää. Ehkä kahvit juomme ja maistelemme vähän päivän leivonnaisia, Husu suunnitteli yrityksensä viimeistä päivää.

Sitten se oli ohi. Virojoen Leipä Ky:n viimeiset munkit, piirakat, leivät, rieskat ja monet muut tuotteet tulivat tiensä päähän.

Oli aika sulkea leipomon ovi ja samalla yksi kokonainen osa virolahtelaista yrityshistoriaa.

Virojoen Leivän tuotevalikoima on ollut aina laaja ja sellaisena se on haluttukin pitää.

– Tuotevalikoimaa on laidasta laitaan. Konsulenttimyynti vaatii, että pitää olla monta sortimentia tarjolla.

Husulle tuli täyteen leipomoyrittäjyyttä 20 vuotta ja kaksi viikkoa ennen kuin ovet lopullisesti suljettiin. Tuona aikana tuotevalikoima on kokenut muutoksia.

– Pikemminkin se on laajentunut. Uusia tuotteita on tehty ja vanhoja kehitelty. Mutta siitä on pidetty kiinni, että raaka-aineet, kuten hillot, on hankittu aina samasta paikasta. Silloin pystymme pitämään tuotteemme laadultaan samanlaisina.

Markku Husu ei osaa ainakaan nopeasti nimetä mitään suosikkituotetta, mikä olisi maistunut ihmisille muita paremmin.

– Eri ihmiset ovat eri tuotteiden perään. Riisipiirakoita on tosin väännetty täällä oikein urakalla, hän totesi.

Vielä maanantaina leipomossa kaikki sujui kuten aina ennenkin. Radio soitteli taustamusiikkiaan ja Markku Husu yhdessä työntekijöidensä kanssa pyöritteli sen tahtiin taikinaisia munkkeja, perunarieskoja, patonkia, ruisleipää, lihapiirakoita, pikkupizzoja…

Asiakkaita marssi ovesta sisään hakemaan uunituoreita päivän leipomuksia. Mikään muu kuin oveen kiinnitetty lappu ”Leipomo lopettaa toimintansa 15.11.” ei kertonut mistään poikkeavasta.

Ollaanko tässä kuitenkin tappamassa lypsävää lehmää?

– Jatkajan pitäisi investoida paljon. Jos siihen joutuisi ottamaan ison lainan, se olisi aika raskas tie alalla, joka on jo ylikilpailtu. Entistä enemmän tuodaan ulkomailta, siihen suuntaan tämä on mennyt.

– Minulla itselläni tulee vanhuus vastaan, vaikka en ihan eläkeiässä vielä olekaan. Nämä kovat kivilattiat ovat käyneet jalkojen päälle. Polvet on jo uusittu, nyt on olkapään vuoro, sairauseläkkeelle vuoden vaihteessa siirtyvä Markku Husu muistutteli.

Jopa henkilökunnalla hymy oli yllättävän herkässä.

– Onhan tämä vähän harmi, mutta ymmärrettävää, sanaili Aila Harjula töidensä lomassa.

Harjula on ollut töissä talossa neljä ja puoli vuotta. Paljon pitempi jakso on takana Anne Kataikolla ja Päivi Rytköllä, jotka kumpikin ovat työskennelleet leipomossa jo kolmisenkymmentä vuotta.

– Ei minulla ole tietoa jatkosta. En ole mistään töitä kyllä kysellytkään. Matka on pitkä muualle, Päivi Rytkö mietiskeli.

Leipomon vakituisesta väestä yksi on jo siirtynyt muihin töihin. Muiden kuuden ihmisen tulevaisuus on vielä avoin. Osalla edessä saattaa olla matka eläkeputkeen.

JUKKA KINNUNEN