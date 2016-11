Tullin nenätyöläiset ovat eturintamassa huumausaineiden ja muiden laittomien aineiden maahantuonnin torjunnassa. Hamina–Vaalimaa-moottoritietä rakentava Tieyhtiö Vaalimaa Oy on nyt lahjoittanut 12 000 euroa tullikoiratoimintaan.

Tullissa työskentelee yhteensä 45 tullikoiraa, joista suurin osa on koulutettu huumausaineiden etsintään. Viime vuonna tullikoirien avulla paljastettiin Suomessa yli 800 yksittäistä huumeiden salakuljetustapausta, joista suurin oli yli 100 kilon amfetamiinilastin löytyminen.

– Huumausaineiden lisäksi tullikoirat etsivät savukkeita, käteistä rahaa, aseita sekä räjähdysaineita. Vuonna 2015 tullikoirien avulla tarkastettiin 47 154 kohdetta, joista 1 029 tapauksessa paljastui tullirikos. Nenätyöläiset eli koirat tekevät päivästä riippuen keskimäärin noin 4–5 tarkastusta, kertoo Tullin koirakoulun rehtori ja koirakouluttaja Ari Nieminen Tullin ja tieyhtiön tiedotteessa.

Tieyhtiö Vaalimaa Oy halusi tehdä lahjoituksen nimenomaan ennaltaehkäisevään työhön. Huumausaineiden käyttörikosten määrä on kasvanut viime vuosina.

Vuonna 2015 tehtiin noin 4 000 käyttörikosta enemmän kuin vuonna 2009. Tieyhtiö Vaalimaa Oy teki lahjoituksen tullikoiratoimintaan liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja tärkeään ennaltaehkäisevään työhön, jota tullikoirat tekevät.

– Luimme uutisia siitä, että huumausainerikokset lisääntyvät liikenteessä. Meidän toimintamme ytimessä on liikenneturvallisuuden edistäminen, joten pohdimme, miten voisimme vaikuttaa tämän ongelman ratkaisemisessa. Huomasimme, että tullikoirat ovat tärkeässä roolissa huumeiden torjunnassa. Olemme iloisia, että voimme tukea näin tärkeää asiaa näin konkreettisesti, kertoo Tieyhtiö Vaalimaa Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Kouvalainen.

Tieyhtiö Vaalimaa Oy rakentaa Hamina–Vaalimaa-välille uuden moottoritien, joka on osa E18-moottoritietä. Tie tulee kulkemaan Suomen halki Turusta Vaalimaalle.