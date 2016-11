Mobiili toimii nyt paremmin

Eri puolilla Kaakonkulmaa esiintyneet puhelinten kuuluvuus- ja mobiililiikenteen muut ongelmat ovat vähentyneet syksyn aikana, kun Suomen Yhteisverkko Oy sai matkaviestinverkkonsa kuntoon. Läpi pohjoisen ja itäisen Suomen edennyt, ja puolitoista vuotta kestänyt hanke paransi harvaan asuttujen maan kolkkien viestintäyhteyksiä oleellisesti.

Kaakonkulmallakin tuskailtiin pitkään, kun yhteydet sen enempää normaalissa puhelinliikenteessä kuin nettiliikenteessäkään eivät monin paikoin toimineet lainkaan tai ne toimivat erittäin huonosti. Soneran ja DNA:n yhteishankkeen myötä tilanne on näiden operaattoreiden osalta nyt toinen. Puhelimet kuuluvat ja internettiin pääsee kohtuullisen mukavasti.

Yhteisverkkohanketta voidaan pitää monella tapaa erityisenä. Pelkästään se, että siinä kaksi kilpailevaa operaattoria pistivät verkon kuntoon ja vieläpä kaikkein harvimpaan asutetuissa osissa maata, osoittaa suurta vastuun kantamista. On muistettava, että yhteisverkon toimialueella asuu ainoastaan 15 prosenttia koko maan väestöstä.

Operaattoreiden toiminta ei ole tietenkään pelkkää hyväntekeväisyyttä, sillä taustalla on halu löytää uusia asiakkaita ja parantaa entisten palveluja, mutta se tapahtuu kummankin operaattorin omista tarpeista, sillä julkista rahoitusta hankkeessa ei käytetty.

Suomen kaltaisessa pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen maassa matkaviestimien toimivuus on elinehto. Toivoa sopii, että nyt yhteisverkon ulkopuolella olevat operaattorit näkevät pohjoisen ja itäisen osan maasta samalla tavalla kiinnostavana, ja myös ne toteuttavat sellaiset ratkaisut, jotka mahdollistavat nykytekniikan käytön missä tahansa.