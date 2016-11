Muurikkala valmistautuu avointen ovien kyläpäivään

ENSI VUONNA 10. kesäkuuta kyliltä kuuluu kummia. Valtakunnallisesti tarkoituksena on löytää 800 kylää, jotka niin sanotusti avaavat ovensa ja ottavat vastaan suuren määrän vierailijoita tutustumaan paikalliseen elämänmenoon. Kaakonkulmalla mukaan yritetään houkutella ainakin Miehikkälän Muurikkalaa ja Virolahden Klamilaa, joissa kummassakin on saatu nyt kuulla ajankohtaiset terveiset tapahtuman järjestäjiltä.

– Vaikka ensi vuosi on Suomen juhlavuosi, tavoitteena on tehdä kesäkuun ensimmäisestä viikonlopusta jatkuva perinne kylien avointen ovien päiväksi, sanoi työvalmentaja Tanja Mynttinen Kymenlaakson Kylät ry:stä kertoessaan tapahtumasta Muurikkalassa viime viikolla.

Kylien avointen ovien päivästä tiedetään tässä vaiheessa paitsi sen tarkka ajankohta myös se, että Kymenlaaksossa toteutetaan silloin bussikiertue.

– Se tarkoittaa, että keräämme kaupungeista porukkaa busseihin ja ne pysähtyvät kylissä tutustumassa paikalliseen elämänmenoon. Silloin tänne tarvitaan ohjelmaa, joka voi olla vaikka lemmikkieläinten rapsutusta, karnevaalia tai esimerkiksi pienimuotoiset talkoot.

– Tarkoitus on kuitenkin, että teette itsenne näköistä ohjelmaa, Mynttinen opasti.

Mynttinen lisäsi, että avustusta kyläpäivän järjestämiseen on mahdollisuus saada Leader Sepran kautta.

Samassa yhteydessä Tanja Mynttinen muistutteli meneillään olevasta Kylähelppi-hankkeesta. Sen tarkoitus on palkata omalle kylälle pitkäaikaistyötön kyläyhdistyksen ja kyläläisten avuksi.

Tällaisia kyläavustajia on palkattu jo ennen muuta Pohjois-Kymenlaaksossa, mutta etelässäkin Pyhtäällä.

Kyläavustajan palkkaamisen ja siihen liittyvän paperisodan hoitaa Kymenlaakson Kylät, joten paikallinen yhdistys pääsee suhteellisen helpolla.

Palkkaus hoidetaan myös sataprosenttisesti hankerahoituksen kautta, joten kyläyhdistyksen ei tarvitse siihen rahaa laittaa.

Puhelinkulut ja muita pieniä kuluja tosin jää kyläyhdistyksen kustannettavaksi, mutta silloin puhutaan muutamasta kympistä kuukaudessa.

Kyläavustaja voi toimia esimerkiksi seurantalon talkkarina ja hän voi tehdä kyläyhdistyksen avustavia töitä. Lisäksi avustaja voi tehdä kotitalouksille erilaisia tehtäviä, vaikkapa maalata tai remontoida pienimuotoisesti.

– Mutta mitään luvanvaraisia töitä, kuten sähkötöitä hänellä ei voi teettää, Mynttinen muistutti.

Leader Seprasta paikalla ollut hankeneuvoja Marja Sorvo kehotti kyliä hakemaan rahoitusta erilaisiin hankkeisiin.

– Rahaa on kyllä saatavilla. Tämän syksyn uusi asia ovat teemahankkeet. Toinen on investointeihin vaikuttava, vaikkapa esteettömän kulun rakentaminen ja toinen ovat kehittämishankkeet, joita teemme yhdessä Kymenlaakson Kylien kanssa, hän kertoi.

Kehittämishankkeet voivat olla vaikkapa erilaisten tapahtumien järjestämisiä kylillä.

– Mielellään näkisin, että joku kylä lähtee avoimiin oviin mukaan, mutta se voi olla jokin muukin hanke, Sorvo huomautti.

Hän vinkkasi, että ensi vuonna vietettävään Miehikkälän 130-vuotisjuhlaan saattaisi hankkeita sopiakin.

– Kunnan 130-vuotispäivät on sinänsä oma hankkeensa, mutta sinne sopii muitakin.

Kunnan hanketta valmistellaan parhaillaan. Sen yhteydessä on puhuttu muun muassa 130 kilometrin hiihdon järjestämisestä.

Kyläillassa Osku-hanketta esitellyt projektikoordinaattori Jaana Savolainen Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socomista totesi, että jos Ratevan Miä ite – myö yhessä -hanke ei saa jatkoa, silloin Socom voi ottaa kopin ikäihmisten nettineuvonnasta.

– Toivottavasti hanke saa jatkoa, sillä tilaa ja kohderyhmiä eri toimijoille kyllä riittää. Jos kuitenkin käy niin, ettei Rateva saa jatkoa, niin silloin me voimme jatkaa ikäihmisten neuvontaa näissä tietokoneasioissa.

Myös Kymenlaakson energianeuvoja Tommi Tuomi kertoi ajankohtaiset kuulumisensa. Tärkein niistä oli se, että Kaakonkulmalle saadaan tällä viikolla oma lämpökamera, jota voidaan käyttää kotikiinteistöjen energiamittauksiin. Kameraa voi lainata varausjärjestelmän mukaan ja se sijoitetaan rakennustarkastaja Risto Poikolaisen hoteisiin Virojoelle.

JUKKA KINNUNEN