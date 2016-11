Muurikkalan koulun kohtalo syynissä

Muurikkalan kyläkoulu Miehikkälässä saattaa sulkea ovensa jo kuluvan lukuvuoden jälkeen, vaikka sille on lupailtu elinaikaa ainakin vielä seuraavan lukuvuoden ajan. Päätös tehdään tämän talven tai viimeistään ensi kevään aikana. Muurikkalan koulun osalta menossa on selkeästi alasajovaihe, jossa kamppailua käydään aikaan vastaan.

Vuonna 2010 tehdyn kouluverkkoselvityksen pohjalta kyläkoulujen elinkaaren katsotaan tulevan tiensä päähän siinä vaiheessa, kun koulun oppilasmäärä painuu pysyvästi alle 20. Muurikkalassa saatetaan hyvinkin olla tässä tilanteessa jo ensi syksynä, viimeistään elokuussa 2018.

Aikaisemmasta muuttuneen tilanteen taustalla on se tosiasia, että Muurikkalan viisi ensi syksynä ensimmäiselle luokalle lähtevää lasta on jo sijoittunut esikouluun Saivikkalaan ja Virojoelle, kun eskaritoiminta Muurikkalassa päättyi. Kun näiden lasten perheissä mietitään tulevia koulupaikkavalintoja, vaaka saattaa kallistua hyvinkin nykyisen eskariryhmän puoleen. Tässä tapauksessa Muurikkalan koulun oppilasmäärä olisi jo ensi syksynä alle 20.

Miehikkälän kunta voi tietenkin kaikissa tapauksissa päättää, että koulu jatkaa vielä ainakin seuraavan lukuvuoden, kuten aiemmin on lupailtu. Vaakakupissa kuitenkin painaa myös se, mitä pienen koulun ylläpitäminen maksaa.

Koulujen lakkautuspäätökset ovat aina vaikeita ja tunteita herättäviä kysymyksiä. Jokainen kuitenkin tietää, että Muurikkalan osalta peli alkaa olla lopuillaan, sillä kunnan lapsimäärällä kolmea alakoulua ei ylläpidetä yhtä lukuvuotta kauemmin.

Ellei sitten tapahdu ihmettä. Ainoa sellainen voisi olla Vaalimaan uudet työpaikat.