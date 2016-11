Säpinää paloasemalla

VIROJOEN paloasemalla oli lauantaina säpinää, kun lapsiperheet ja muutkin kävivät tutustumassa paloaseman toimintaan.

– Päivä paloasemalla on jokavuotinen tapahtuma, jolla tehdään tunnetuksi palolaitosta. Toinen vuosittainen tapahtuma on 112-päivä, jota vietetään helmikuun 11. päivänä. Tämä on suositumpi, koska 112-päivä sattuu usein keskelle viikkoa, selvitti palokunnan entinen päällikkö Markku Nokka.

Heti ovella sai jokainen kävijä käteensä rastipassin, jossa oli viisi tehtävä- ja tutustumisrastia. Ensimmäisellä rastilla tutustuttiin palomiehen varusteisiin, toisella kodin turvallisuuteen ja kolmannella alkusammutukseen. Neljännessä ja viidennessä kohteessa oli tehtävänä savuisesta tilasta poistuminen ja pelastaminen.

Kaikilta rasteilta merkinnän saaneet pääsivät yläkerran ravintolaan puurolle ja kahville.

– Palokunnassa toimii hälytysosasto, jonka tehtäviin kuuluu pelastustoiminta. Sitten on ensivasteryhmä, joka hoitaa kiireelliset ensihoidon tehtävät esimerkiksi ambulanssia odotellessa. Naisosastolla on tukitehtäviä kuten esimerkiksi muonitusta. Nuoriso-osastossa harjoitellaan alkusammutusta ja muita tärkeitä kansalaistaitoja.

– Lisäksi on harrasteryhmä, johon kuuluu vanhempia palokuntalaisia. He ylläpitävät ja korjaavat vanhoja museoautoja, joita meillä on kaksi, palokunnan päällikkö Toni Puhakka kertoi.

Kaikki osastot olivat paloasemalla edustettuina. Ulkopihoilla oli pari sammutusnäytöstä. Ensin nähtiin takapihalla auton moottoritilassa olevan palon sammutus ja heti perään auton sisätilan palamisen sammuttaminen.

Palopäällikkö Puhakka kertoi, että yleensä auto syttyy palamaan vasta kun pysähdytään. Tärkeää on myös, että sisätilan lämmitin on kunnossa ja asianmukaisessa telineessään.

Toisessa näytöksessä esitettiin, mitä tapahtuu kun palavaan rasvaan kaadetaan vettä. Seurauksena oli valtava räjähdys. Rasvapalo tulee sammuttaa sammutuspeitettä käyttäen.

– Yleensä Päivä paloasemalla -tapahtumassa on vieraillut 150–200, jopa 300 kävijää. Tänään on muitakin tapahtumia samaan aikaa, eikä sääkään ole paras mahdollinen, joten ehkä emme yllä tällä kertaa kävijämäärässä huippulukemiin, kertoi Puhakka.

Varsinkin lapset olivat tapahtumasta innoissaan. Victoria Mattila, Tinja Urpalainen ja Ada Paappanen lähettivät ilmapallon mukana viestin taivaalle: Terveisiä paloasemalta!

– Meistä rastien tehtävät olivat mukavia. Myös näytökset olivat hienoja. Ihan kaikki oli kivaa – oli kiva päivä, totesivat tytöt.

Jaakko Liukkonen