Ylämaalaisen Teemu Leinon noin 20 vuotta vanha yönkuningatar on kasvanut isoksi. Pisimmät haarat on 4-metrisiä. Kun kasvi kolme vuotta sitten siirrettiin valoisampaan paikkaan, se alkoi kukkia. Tänä vuonna juhannusyönä avasi 4 kukkaa ja neljän kuukauden aikana on kukkinut neljä kertaa. Yhteensä tehnyt jo 11 kukkaa. Kukka on auki vain yhtenä yönä tarkalleen puolen yön aikaan, oli vuodenaika mikä tahansa.