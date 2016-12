Kisamatkan jälkeen kengät pois ja lomalle

RION olympialaisissa Suomea edustanut kenttäratsastaja Elmo Jankari vieraili toissa viikolla Harjun oppimiskeskuksessa valmentamassa opiskelijoita. Lisäksi ohjelmassa oli yleisöluento, jossa Jankari selvitti muun muassa hevosensa Duchess Désiréen hoitoa pitkällä kisamatkalla.

Jankarin mukaan tärkeintä on pitää hevosen olosuhteet mahdollisimman luonnonmukaisina, vaikka hevonen pitää lennättää toiselle puolelle maapalloa ja valmentaa sitä ennen fyysisesti huippukuntoon erittäin rankassa lajissa. Helppoa se kuitenkaan ole.

– Rion kisoissa ongelmana oli, että matka alkoi jo puolitoista viikkoa ennen kisoja. Silloin on haastavaa elää perusarkea ja rakentaa kunto oikein, sillä pitkä lento ja olosuhteet eri puolella maapalloa rasittavat hevosta.

Rion olympialennolla oli mukana 40 hevosta, kolme eläinlääkäriä ja kuusi hevostenhoitajaa. Jankari kertoi, että tämän tason matkoillakin hevosilla on bisnesluokka ja turistiluokka.

– Ero on siinä, onko kuljetuskontissa kaksi vai kolme hevosta. Hevosta ei voi lennon aikana ottaa ulos kontista. Jotkut hevoset eivät ole moksiskaan siitä, toiset voivat olla hirveän stressaantuneita.

Matkan aikana on tarjolla vain heinää ja vettä, ja hevosen ruokavalio muuttuu totaalisesti puolentoista vuorokauden ajaksi. Jankarin mielestä suurempi ongelma on kuitenkin liikkumattomuus.

– Kentälle mennään 12 tuntia ennen lennon lähtöä, sitten on lastaus koneeseen, 12 tunnin lento, lastaus ulos koneesta ja matka kisapaikalle. Aika helposti hevoset tottuvat siihen, että ne seisovat paikoillaan päivän. Eniten stressitasoa nostaa lastaus sisään ja ulos, ei niinkään lentoaika.

Pitkän matkan jälkeen hevoset saavat levätä.

– Ne vain kävelevät ensimmäiset kolme päivää, toipuvat aikaerosta, stressistä, ruokavalion muutoksesta. Treenit on tehtävä kotona valmiiksi, paikan päällä ei enää pysty harjoittelemaan, Jankari painotti. Samalla hän totesi, että kisahulina ja itse kilpailu eivät hevosta enää stressaa.

– Jokainen siellä oleva hevonen on jo kokenut vastaavaa ennenkin.

Jankari korosti myös sitä, että hyvä suunnitelma kisamatkalle on erittäin tärkeää, kun aikaa on vähän.

– Hyvän suunnittelun avulla pystyy tekemään pienet detaljit oikein ja laadullisesti hyvin ilman että hevonen menettää suorituskykyään. Kyra Kyrklund kertoi Riossa, että yleensä ensimmäisissä kisoissa tehdään paikan päällä liikaa. Pitää pystyä olemaan kylmähermoinen ja luottaa siihen, että hevonen pystyy tekemään sen mitä pitää.

Kilpahevosen valmentamisessa kyse on monien ammattilaisten yhteistyöstä. Jankarin mielestä tärkeimmissä rooleissa ovat eläinlääkäri ja kengittäjä.

– Kokonaisuus alkaa kengityksestä. Olympialaisissa ja muuallakin mestaruustasolla jokaisella tiimillä on omat kengittäjät mukana. Eläinlääkäri on toinen tärkeä lenkki. Eläinlääkärin on tunnettava hevonen hyvin, tiedettävä mikä on hevoselle normaalia ja mikä ei. Meidän tallissamme eläinlääkäri käy kolmen viikon välein ennen kisoja ja on tietysti mukana myös kisoissa.

Pitkä kenttäratsastuskilpailu on ilman matkustamistakin hevoselle äärimmäisen rasittava laji. Kisa kestää monta päivää ja koostuu kolmesta eri osiosta, kouluratsastuksesta, esteratsastuksesta ja maastoratsastuksesta. Rasituksen vastapainoksi luvassa on kunnon loma kilpailun jälkeen.

– Kun tullaan kotiin, otetaan kengät pois. Hevonen saa mennä ruohotarhaan, ja seuraavan kerran se näkee satulan vasta parin kuukauden päästä, Jankari selvitti Saksan Warendorfissa sijaitsevan tallinsa tapaa lomailla.

– Kilpailuissa ja treeneissä hevosilta vaaditaan niin paljon sellaista, mitä ne eivät luonnollisesti tekisi. Jos haluamme pitää hevoset henkisesti ja fyysisesti hyvässä kunnossa, niille täytyy antaa myös sitä mitä ne haluavat. Eivätkä ne oikeastaan halua muuta kuin ruohotarhaan.

Harjussa ensimmäistä vuottaan opiskelevat Siiri Vitikka Jyväskylästä, Silja Fredriksson Helsingistä ja Viveca Forsström Vantaalta kuuntelivat Jankarin luentoa tarkasti ja olivat tyytyväisiä sen antiin.

– Luennolta sai vastauksia asioihin, joita olen itsekin miettinyt, Silja Fredriksson kiitteli.

Myös Vitikan ja Forsströmin mielestä luento oli hyvä.

– Siitä välittyi se, että tärkeintä on edetä kokemuksen kautta eikä pelkästään oppikirjojen avulla.

Forsström opiskelee Harjussa hevostenhoitajaksi, Vitikka ja Fredriksson ratsastuksen ohjaajiksi. Kaikilla on mielessä myös oma ura kilparatsastajana.

– Taustalla on jo pohjustusta siihen. Ihan oikeasti me myös tähtäämme olympiatasolle – ja vielä kenttäratsastuksessa kuten Elmokin, tytöt vakuuttivat.

Marju Perilä