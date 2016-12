Synkkä syksy

Yksi ihminen menehtyi rivitalopalossa Virojoella. Kolme ihmistä ammuttiin Imatralla. Kaksi ihmistä surmattiin Haminan Pyhällössä. Mies menehtyi liikenneonnettomuudessa Kotkassa. Nämä ovat tapahtumia vain parin viimeisen viikon ajalta. Syksyn päätös on ollut Kaakkois-Suomessa hyvin murheellinen.

Virolahdella uusi viikko alkoi maanantaiaamuna hälytysajoneuvojen pillien sointiin. Pelastuslaitoksen yksiköitä Virolahdelta, Miehikkälästä, Haminasta ja Kotkasta saapui paikan päälle, kun tuli tuhosi rivitaloasunnon Riihipellon asuinalueella. Valitettavasti onnettomuus vaati myös yhden ihmishengen. Poliisi tukii edelleen tapahtumien kulkua.

Sunnuntaina valtakunnassa herättiin järkyttäviin uutisiin Imatralta. Nuori mies oli ampunut kolme satunnaisesti valitsemaansa naisuhria keskellä kaupungin keskustaa. Vaikka tekijä saatiin heti paikan päältä kiinni, suurin ilmaan leijumaan jäänyt kysymys kuuluu: miksi? Tässä vaiheessa selvää on vain se, että kymmenien tai jopa satojen ihmisten elämä muuttui pienessä hetkessä loppuiäksi. Me hieman kauempana olevat voimme ehkä ajan myötä unohtaa, mutta perheenjäsenet, sukulaiset, ystävät ja työtoverit eivät koskaan.

Haminan Pyhällössä aikuinen mies surmasi vain päiviä sitten iäkkäät vanhempansa. Myös tämä tapahtuma järkyttää ja saa samalla tavalla kysymään ”miksi?” Miten tuollaista voi tapahtua pienessä maalaiskylässä, jossa kaikki tuntevat toisensa?

Itsenäisyyspäivänä monissa puheissa ja puheenvuoroissa korostettiin yhteisöllisyyttä ja syrjäytymisen ehkäisemistä. Aihe on vuosi vuodelta entistä tärkeämpi, eikä sitä saa enää sivuuttaa, vaikka ensijärkytys näistä tapahtumista jo hieman laantuisikin.