Juhlavuosi nÃ¤kyy MiehikkÃ¤lÃ¤n tulevassa talousarviossa

JUHLAVUOSI näkyy Miehikkälän kunnan ensi vuoden talousarviossa monellakin tapaa. Yksi tulevaisuuden painopistealueista on matkailun kehittäminen, mitä varten kunta on perustamassa uuden matkailu- ja markkinointisihteerin työsuhteen.

– Ajatuksena on, että tämä henkilö keskittyy muihin kuin Salpalinja-museota koskevien matkailuasioiden kehittämiseen. Tietenkin niin, että ne voivat kytkeytyä kiinteästi yhteen museon kanssa, mutta myös uusien pakettien tuotteistaminen tulee kuulumaan hänelle, kunnanhallituksen puheenjohtaja Tarja Alastalo perusteli talousarviota esitellessään.

Matkailu- ja markkinointisihteerin pesti on määrä laittaa hakuun heti alkuvuodesta.

– Kunhan saamme tarkemmin määriteltyä mitä valittavalta henkilöltä odotetaan, että löydämme meille sopivan, kunnanjohtaja Arto Ylönen tarkensi.

Rakenteilla oleva paloasema on kunnan suurin investointikohde. Sen lisäksi ollaan aloittamassa Suur-Miehikkälän ja Suurenkylän välisen yhdysvesijohdon rakentamista. Näiden investointien jälkeen isot hankkeet ovat loppumassa ja tilalle tulevat pienemmät.

Tarja Alastalo sanoikin, että kysymys on asumisviihtyvyyden kehittämisestä.

– Olemme aloittamassa kolmivuotista liikuntapaikkojen rakentamishanketta. Kohteita ovat Leppäkertun ja Pitkäkosken päiväkotien toimintapihojen kunnostaminen, frisbeegolfradan rakentaminen Myllylammen maastoon, sekä pitkään odotettu Myllylammen uimala-alueen kunnostaminen. Liikkeelle lähdetään ensi vuonna Leppäkertusta ja frisbeegolfradasta.

Myllylammen maastoon on tulossa 18-väyläinen rata, joka valmistuu loppukesällä ensi vuonna. Virolahdella ratoja on tällä hetkellä kaksi ja kolmas on tulossa Harjuun. Näin ollen lajin harrastusmahdollisuuksia alueella tulee riittämään.

Pitkäkosken päiväkodin piha-alue ja Myllylammen uimala-alueen kunnostus toteutetaan näillä näkymin vuonna 2018.

Arto Ylönen kertoi, että kunnan 130-vuotisjuhlavuosi tulee näkymään monella tapaa.

– Se näkyy erilaisina satsauksina. Nyt on tapahtumassa muutos, jossa siirrytään isoista investoinneista pienempiin, ja nyt on vuorossa asumisympäristön parantaminen. Kautta linjan tulee näkymään, että Miehikkälässä on hyvä asua ja yrittää, hän lupaili.

Miehikkälä lähtee hakemaan jälleen kerran 800 000 euron ylijäämäistä tulosta. Niin tehtiin viime vuonna ja myös kuluvana vuonna summa on nousemassa tasaisen kehityksen mukaan samalle tasolle. Vuosikatteen arvioidaan olevan ensi vuonna lähes 1,5 miljoonaa euroa.

Pienenemässä olevat investoinnit tarkoittavat myös sitä, että viime vuosien rankka lainanottotahti hiipuu vähitellen.

– Velkamäärä on kasvanut isojen investointien takia, mutta tulevina vuosina lainamäärän kasvu pysähtyy, Arto Ylönen totesi.

Lainaa kunnalla arvioidaan olevan ensi vuoden lopussa kahdeksan miljoonaa eli 3 800 euroa jokaista kuntalaista kohti laskettuna.

JUKKA KINNUNEN