Kunnat luottavat tulevaisuuteensa

Vaikka velkamäärä on kasvanut, väestö ikääntyy ja vähenee, eikä verotulokasvukaan mieltä ylennä, Kaakon kaksikon kunnissa odotellaan suhteellisen levollisin mielin tulevaa vuotta. Taloustilanne on parempi Miehikkälässä, mutta Virolahdella taas luotetaan edelleen siihen, että Vaalimaan isot hankkeet lähtevät liikkeelle ja sitä kautta sijoituksia saadaan realisoitua.

Virolahden ja Miehikkälän johtoportaat esittelivät tulevan vuoden talousarvioita tiistaina. Virolahtelaisten tärkein viesti oli se, että parin huonomman vuoden jälkeen Vaalimaan hankkeiden odotetaan nyt liikahtavan eteenpäin. Kuten kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Lappi sanoi, siellä olevissa tonteissa on kiinni kymmenen miljoonan euron potti rahaa, joka saadaan takaisin pikku hiljaa joko vuokratuloina tai tonttikauppoina.

Miehikkälä taas valmistautuu 130-vuotisjuhlavuoteensa, mikä tulee näkymään erilaisina tapahtumina ja näyttelyinä pitkin vuotta. Juhlat aina maksavat, mutta mitään hirmusatsauksia niihin ei olla tekemässä.

Sen sijaan Miehikkälässä katsotaan jo pitemmälle tulevaisuuteen. Tarkoituksena on palkata matkailu- ja markkinointisihteeri kehittämään kunnan matkailua. Myös asumisviihtyvyyteen lähdetään nyt, suurten investointien ollessa loppusuoralla, kiinnittämään enemmän huomiota. Päiväkodit saavat toimintapihansa ja Myllylammen uimala kunnostetaan ja alueelle rakennetaan myös frisbeegolfrata.

Kunnallisvaalien alla esille ei vaikeita asioita juurikaan otettu. Sellaisiakin on varmasti luvassa, erityisesti maakunta- ja sote-uudistuksen edetessä. Muun muassa terveysasemien kohtaloa puidaan jo tulevan vuoden aikana.