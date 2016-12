Joulurauhaa

Joulu on perinteisesti rauhoittumisen juhla, eivätkä edessä olevat juhlapyhät tee siihen poikkeusta. Päinvastoin, levottoman ja monella tavalla rauhattoman vuoden päättyessä on paikallaan pysähtyä lepäämään hetkeksi. Samalla on aika antaa hetki läheisille, perheelle ja kenties niille sukulaisille tai naapureille, jotka viettävät joulua yksinäisyydessä.

Vaikka valtaosalle suomalaisista päättymässä oleva vuosi on ehkä ollut kovinkin samanlainen kuin kaikki aiemmatkin; arjen kiireistä ja aherruksesta selviämistä, työtehtävien ja perheen arjen pyörittämistä, monille se on ollut paljon raskaampi.

Vaikea taloustilanne ja siitä johtuva työttömyys, nuorten syrjäytyminen, koulukiusaaminen ja perheväkivalta ovat edelleen jokapäiväisiä tuttuja liian monille suomalaisille. Kun siihen lisätään maailman uutiset Syyrian ja Ukrainan sotarintamilta, terrori-iskut sekä kotimaan järkyttävät tapahtumat, henkinen painolasti näin vuoden loppupuolella alkaa olla täynnä.

Jouluna meillä on kuitenkin hyvä mahdollisuus osoittaa myötätuntoa myös näiden tapahtumien kärsijöille, sotien ja erilaisten konfliktien uhreille. Myötätuntoiset ajatukset, pienet auttavat teot – ehkä muutama lantti joulukirkon kolehtihaaviin takaavat suuren avun suurelle joukolle hädänalaisia ihmisiä. Tai vaikka yllätyslahja sille yksinäiselle naapurille, jota juuri ei näe, se voi olla hyvinkin arvokas teko.

Joulu on siitä mukavaa aikaa, että yllätyksiä tapahtuu. Joulu on lasten juhla, mutta kyllä se on juhla myös aikuisille. Ja meistä jokainen voi omalta osaltaan varmistaa sen onnistumisen.

Oikein hyvää ja rauhallista joulua!