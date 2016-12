Vuoden erämies ei ymmärrä susipolitiikkaa

VELI HEIKKI HYTIN tuvan seinällä Säkäjärvellä on komea sudentalja. Se on värikäs, siinä on harmaata, ruskeata ja melkein valkoista karvaa. Mustaakin seasta löytyy.

Hytti muistelee mielellään uudenvuodenaattoa vuonna 1987. Susi oli motissa ja päätyi lopulta hänen tähtäimeensä Salo-Miehikkälässä, pellolla Ollinsuon kupeella.

– Sanoin nahkaa hakiessani, että hieno on, mutta ei tämä ole se sama susi. Se kun oli sellainen harmaa, ampuja muistelee hymyssäsuin noita lähes 30 vuoden takaisia tapahtumia.

No, talja oli kyllä oikealta sudelta. Se oli vain parkitsijansa käsittelyssä kovasti puhdistunut.

Suurpetojen liikkeitä Veli Heikki Hytti on seuraillut koko ikänsä. Susiakin hän ymmärtää, mutta ei vallitsevaa susipolitiikkaa.

– Enkä ole Ohtosen (luontotoimittaja Kimmo Ohtonen) kanssa samalla puolella, hän pudistelee päätään.

Hytti viittaa äskettäin esitettyyn tv-dokumenttiin, jossa Ohtonen kulki susien, laittoman sudenpyynnin ja laillisen metsästyksen jäljillä Kainuussa. Dokumentti herätti voimakkaita kannanottoja – kuten susiasiat aina – katsojien keskuudessa.

Mutta susia löytyy paljon lähempääkin.

– Viime viikollakin tuosta juuri meni susi, Hytti osoittaa pellolle päin.

Kyseinen susi oli kulkenut loukkaantuneen peuran jäljillä. Peura jäi lopulta metsämiesten saaliiksi ja susi jatkoi matkaansa muille metsästysmaille.

Veli Heikki Hytin mielestä susia saa toki olla olemassa.

– Saapihan susia olla, mutta sellaisia jotka tulevat kylille kulkemaan, niitä ei tarvita.

Susiakin mielenkiintoisempia ovat kuitenkin Hytin mukaan karhut. Useampana talvena on metsissä paljon liikkuva mies tiennyt karhun talvipesän paikan.

– Monia vuosia se on talvehtinut samalla alueella, mutta tänä syksynä sitä ei enää näkynyt. Tässä kylässä karhu kävi ensimmäisen kerran 1970-luvulla, mutta siitähän meni aika pitkään ennen kuin se alkoi lisääntyä, hän muistelee.

Mielellään Hytti karhuista puhuu. Omakohtaisiakin kokemuksia on kertynyt.

– Kerran karhu käveli minua vastaan hakkuuaukealla. 50 metriin sen laskin tulemaan ennen kuin sanoin, että ”nallehan se sieltä tulee”. Siitä se pomppasi kahdelle jalalle ja sen nenä papatti kuin konekivääri. Ja sitten lähdettiin niin, että puskat heiluivat.

Ikävämpi muisto metsänkuninkaasta on puolestaan se, kun Hytti tavoitti keskellä talvea takaa-ajetun karhun jäljet Soukantieltä. Karhua oli seurattu moottorikelkoilla aina Hämeenlinnasta asti. Keskellä talvea liikkeellä ollut eläin oli peloissaan ja hyvin väsynyt.

– Kävin Soukantiellä sotkemassa sen jäljet. Siitä se oli mennyt vain pari sataa metriä ja jäänyt paikalleen. Seuraavana päivänä se oli sitten jatkanut matkaansa itään, Hytti muistelee.

Veli Heikki Hytti valittiin Virolahden riistanhoitoyhdistyksen vuoden erämieheksi. Julkistaminen tapahtui riistanhoitoyhdistyksen Erätulet-tapahtumassa viime perjantai-iltana.

Yhdistyksen puheenjohtaja Ahti Lammintakanen kertasi Hytin ansioita erärintamalla ja ne ovat todella monipuoliset.

Metsästystä hän on harrastanut pikkupojasta lähtien ja koiraharrastus on ollut koko ajan mukana.

Hytti on toiminut myös tuomarina koirakokeissa ja kouluttajana nuorille eräleireillä ja kursseilla.

Riistanhoitotyö on ollut hänelle mieluista, samoin yhdistystoiminta.

Hytti toimikin Lammintakasen edeltäjänä Virolahden riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtajana. Hytti myös oli ideoimassa erätulitapahtumaa Virolahdelle.

– Varmaan jäi paljon puuttumaan. Voisi kuitenkin sanoa, että hän on aina mukana, Lammintakanen korosti.

Veli Heikki Hytille on myönnetty riistatalouden hyväksi tekemästään työstä Metsästäjäin Keskusjärjestön kultainen, hopeinen ja pronssinen ansiomerkki.

Erätulet-tapahtumassa metsäneläimille julistettiin joulurauha. Se kestää jouluaatosta tapaninpäivän iltaan.

JUKKA KINNUNEN