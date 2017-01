Opettaja-asuntola tyhjenee syksyyn mennessÃ¤

SISÄILMAONGELMISTA kärsivä niin sanottu opettaja-asuntola Virojoella tyhjenee kokonaan ensi syksyyn mennessä. Ensimmäisenä talon jättävät eskarilaiset jo ensi viikolla.

Kaiken kaikkiaan opetustilojen järjestämistä pohtinut tilatyöryhmä päätyi palapelissään kolmivuotiseen siirtymävaiheeseen, jonka jälkeen tilanne helpottuu.

– Kolmen vuoden tarkastelujakso johtuu siitä, että sen jälkeen ryhmäkoot pienenevät ja tilaa on paremmin käytettävissä, sanoo tilapalvelupäällikkö Heikki Rongas.

Rongas pitää tärkeimpänä sitä, että esiopetus saatiin järjestettyä heti lukuvuoden alkaessa uusiin tiloihin, pois vanhan opettaja-asuntolan keskikerroksesta.

– Se on käytännössä ollut se tila, jossa ongelmia on ollut eniten, hän muistuttaa.

Esiopetus siirtyy 9. tammikuuta alkaen yläkoulun keskikerrokseen luokkaan 101.

Esiopetuksen muutoksista lähetettiin joulun alla tiedote kaikkiin koteihin. Siinä kerrotaan, että joululoman jälkeen aamu- ja iltapäivähoito toimivat edelleen asuntolan 2. kerroksen vasemmassa ryhmätilassa, jonka rakenteissa olevia vuotokohtia on tiivistetty.

Myös eteis- ja lokerotilat säilyvät kevään ajan samassa kerroksessa eli nykyisellä paikallaan.

– Katsotaan, jos löydämme koululta jonkin paikan, niin sitten ne yritetään saada sinne, Heikki Rongas lisää.

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus iltapäivisin järjestetään yläkoululla samassa tilassa. Välipalaa iltapäivisin syödään kello 14 koulun ruokalassa.

Tiedotteessa todetaan myös, etteivät uudet järjestelyt vaikuta taksikuljetuksiin.

Ensi lukuvuoden alussa opettaja-asuntola jää sitten kokonaan tyhjilleen. Tuolloin esiopetus siirtyy Virojoen päiväkodin 2. kerrokseen. Tarkoituksena on, että järjestelyllä mennään tuo kolme vuotta eteenpäin.

Opettaja-asuntolan tyhjentäminen ja siihen liittyvät tilajärjestelyt oli melkoinen palapeli, jonka viimeiset palaset loksahtelivat paikalleen juuri ennen joululomia. Eskarin lisäksi järjestely koskee monia muita ryhmiä ja henkilöstöä.

– Tiloja oli kyllä vaikea löytää. Sen takia meillä oli kuusihenkinen ryhmä näitä miettimässä. Siellä se sitten muotoutui vähitellen, Heikki Rongas kertoo.

Opettaja-asuntolan kohtalosta ei ole vielä lopullista päätöstä, mutta vaihtoehtoja on käytännössä vähän.

– Me esitämme, että se puretaan, Rongas toteaa.

Nämä muuttuvat

Kevätlukukausi (9.1.2017 alkaen):

– Esiopetus yläkoulun keskikerroksessa (luokka 101)

– Koululuokat samoilla paikoillaan

– Ala-asteen tekstiilityöopetus yläkoululla

Seuraavat 3 lukuvuotta (10.8.2017 alkaen):

– Esiopetus päiväkodin yläkerrassa

– Päiväkodin sisäisiä ryhmien muuttoja

– Iltapäiväkerho Vesselit alakoululla

– Vuoropäivähoito Karuselli Yhdystie 10:n rivitalohuoneistossa

– Ala-asteen 6. luokka yläkoulun keskikerroksessa (luokka 101)

– Ala-asteen erityisopetus alakoululla ja kirjastolla

– Muut ala-asteen luokat alakoululla

– Ala-asteen tekstiilityöopetus yläkoululla

– Kouluterveydenhoitaja yläkoululla

JUKKA KINNUNEN