Rekkaparkki tuli tulevaa varten

Ensimmäinen osa Haminan-Vaalimaan välistä moottoritietä on saatu valmiiksi. Kysymys on Vaalimaalle rakennetusta vajaan 500 rekan parkkialueesta, jonka rakentaminen kuului osana moottoritiehankkeeseen. Rekkaparkki ja siihen liittyvät väylät avattiin liikenteelle eilen puoliltapäivin. Ne vievät mennessään kaiken raskaan liikenteen henkilöliikenteen seasta, mikä lisää turvallisuutta ja helpottaa liikenteen sujumista rajanylityspaikalla.

Rekkaparkissa on kaikkiaan 410 paikkaa Venäjälle meneville kuljetuksille ja 51 paikkaa Suomeen tulevia ajoneuvoja varten. Vanha Vaalimaan rekkaparkki oli mitoitettu 160 ajoneuvolle, josta kyseiset 51 paikkaa otetaan nyt maahan saapuvan liikenteen käyttöön ja loput alueesta varataan Venäjälle menevälle henkilöliikenteelle. Rekkaparkki on nimensä mukaisesti parkki, sillä pysäköinnin lisäksi kuljettajilla on mahdollisuus käyttää odotustiloissa suihku- ja wc-tiloja.

Vuosia jatkunut vääntö rekkaparkista on siis saanut sinettinsä. Monet ovat kuitenkin kummastelleet, tuliko parkki kymmenen vuotta liian myöhään, sillä viime vuosina seiskatien varrella ei ole enää rekkajonoja nähty. Vielä puolenkymmentä vuotta sitten rekat kansoittivat seiskatien varret aina Haminaan asti ja jopa siitä kauemmaksikin. Tuolloin rekat aiheuttivat liikenteen tukkeutumista ja vaaratilanteita kapealla tieosuudella. Myös talvipakkasessa tyhjäkäynnillä olleet ajoneuvot aiheuttivat ajoittain, erityisesti Virojoella, selvästi erottuvan pakokaasupilven, joka tuntui hengitysilmassa.

Liikennevirasto pitää parkkia kuitenkin edelleen hyvänä ratkaisuna, jonka myötä vastaavia ongelmia ei tule. Sillä varaudutaan tulevaisuuteen, sillä jossain vaiheessa liikennemäärät taas kasvavat.