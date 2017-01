Kyläpuntari kertoo ehdokkaiden kannat

Pitäisikö Virolahden tuloveroprosenttia korottaa? Mikä on Miehikkälän terveysaseman tulevaisuus, säilyykö se Saivikkailla vai keskitetäänkö palvelut Virojoelle? Onko Ylämaa jäänyt lopullisesti varjoon Lappeenrannan kaupungin päätöksenteossa?

Kaakonkulman Kyläpuntari selvittää, mitä mieltä kuntavaaliehdokkaat ovat kuntansa ajankohtaisista kysymyksistä ja mitä asioita he valituiksi tullessaan kunnanvaltuustossa ajaisivat. Kyläpuntarin avulla kuntalaisten on helpompi löytää lukuisasta joukosta itselleen sopiva ehdokas.

Kyläpuntarissa ehdokkaat saavat vastattavakseen kymmenen kysymystä. Ehdokkailta edellytetään mielipidettä joko puolesta tai vastaan. Vastausvaihtoehdot esitettyihin kysymyksiin ovat siis ”Kyllä” tai ”Ei”. En osaa sanoa -vaihtoehtoa ei ole, sillä äänestäjät odottavat ja ovat myös oikeutettuja päättäjiksi haluavien selkeisiin kannanottoihin sekä linjakkaaseen päätöksentekoon.

Myös Kaakonkulman lukijoilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä Kyläpuntarissa ehdokkailta kysytään.

Suoria kysymyksiä ja kysymysaihioita voi lähettää lehden toimitukselle joko alla olevalla lomakkeella, sähköpostilla tai Facebookissa. Kysymyksiä otetaan vastaan tammikuun ajan.