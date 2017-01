Matkailussa paljon suunnitelmia

Virolahden matkailustrategia sisältää miljoonaluokan hankkeita, mutta pienemmilläkin satsauksilla kunnan vetovoima lisääntyy lähivuosien aikana. Heponiemen louhosalue, keisarin kesänviettopaikka Hurpussa, Bunkkerimuseo ja Pyterlahden kotiseutumuseo ovat kaikki kohteita, joiden eteen kunnassa tehdään töitä jo alkaneena vuonna.

Pienen kunnan mahdollisuudet matkailukohteiden rakentamisessa ovat hyvin rajalliset, joten näihinkin kohteisiin haetaan hankerahoitusta, jota on myös saatavilla. Silti kunnan täytyy omaakin rahaa uhrata. Lähivuosien aikana puhutaan muutamista kymmenistä tuhansista euroista.

Kokonaan erikseen tulevat sitten ne kymmenien miljoonien hotelli- ja muut hankkeet, joita Hurpun alueelle on visioitu. Niiden toteuttamiseen tarvitaan valtakunnallisia tai kansainvälisiä yrityksiä, jotka ovat valmiita sijoittamaan hyviin kehityskohteisiin. Toistaiseksi sellaisia Virolahdella ei ole vielä näkynyt.

Selvää on, että Virolahden historiasta, kulttuurista ja luonnosta löytyy matkailuun potentiaalia, jota täällä ei ole vielä hyödynnetty. Muun muassa Heponiemen mielenkiintoinen louhosalue on edelleen kovin käyttämätön voimavara. Vielä enemmän käyttämätön kohde on keisari Nikolai II:n kesänviettopaikka, joka varmasti oikein toteutettuna kiinnostaa matkailijoita.

Kaikki uusi saa aina osakseen muutosvastarintaa. Muun muassa Hurpun suunnitelmien kohdalla sellaista on nähty. Vastarinta on ymmärrettävää, mutta on muistettava, että Virolahden tapaisessa kunnassa matkailuala on lähes ainoa mahdollisuus lisätä työpaikkoja ja hyvinvointia. Miksi siihen ei siis kannattaisi myös panostaa.