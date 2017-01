Ratevan kuntosali on nyt kuin uusi

VIIME VIIKOLLA avattu Ratevan kuntosali on saanut käyttäjiltä hyvää palautetta. Tilat ovat nyt kunnossa, ja kuntoilijat ovat saaneet toivomiaan uusia laitteita.

Kuntosali koki syksyn aikana varsin täydellisen peruskorjauksen.

– Esimerkiksi 1950-luvulta peräisin olevat pilaantuneet lämmön- ja vedeneristeet on vaihdettu nykyaikaisiin kosteudeneristeisiin. Myös ilmanvaihtojärjestelmä on uusittu, samoin seinä- ja lattiapinnat, Palveluyhdistys Rateva ry:n toiminnanjohtaja Liisa Pöntynen kertoo.

Rateva sai kunnan hallinnoimasta Jaakko Jokelan rahastosta yli 12 000 euron avustuksen, joka käytettiin uusien laitteiden hankintaan. Osalla hankinnoista korvattiin vanhoja, yli 20 vuoden ikäisiä laitteita, mutta kuntosaliin saatiin myös täysin uusia laitteita.

– Hankinnoissa kuunneltiin asiakkaiden toiveita. Asiakkaat olivat jo monta vuotta toivoneet muun muassa soutulaitetta ja smith-laitetta, joiden hankintaan saatiin nyt rahaa ja tilaa kuntosalista, Pöntynen toteaa tyytyväisenä.

Pöntysen mukaan harkittavana on vielä jonkin uuden alkulämmittelylaitteen hankinta.

– Täytyy kuitenkin vielä miettiä, mahtuuko sellaista saliin ja onko meillä rahaa hankintaan.

Rateva on lahjoittanut osan käytöstä poistetuista laitteista eteenpäin. Esimerkiksi vatsa-, selkä- ja kiertopenkit lahjoitettiin Suur-Miehikkälän seurantalolle.

– Jonkin verran meillä on vanhoja laitteita vielä odottamassakin, jos kylät haluavat niitä, Pöntynen vinkkaa.

Toiminnanjohtajan mukaan Ratevassa on nyt hyvät lähtökohdat sote-uudistuksen jälkeiseen aikaan, jolloin kuntien tehtäväksi jää ennaltaehkäisevä terveydenhoito.

– Uskon, että yhdistyksen rooli näiden palvelujen tuottajana tulee olemaan entistä merkittävämpi, kun puitteet ovat kunnossa.

Marju Perilä