Villinranta – ylpeyden vai rahastuksen aihe?

Villinrannan palvelukeskus on ollut Virolahden päättäjien ylpeydenaihe koko syksyn ajan. Remontoitua taloa on kehuttu ja esitelty ylpeydellä.

Asukkaille koitti kuitenkin kylmä arki jouluviikolla, kun heille jaettiin uudet vuokrasopimukset. Vuokrat olivat nousseet huikeat 80-100 prosenttia.

Tilapalvelupäällikön mukaan vuokrankorotukseen vaikuttaa merkittävästi kunnanvaltuuston päätös investointien poistoajoista. Asukkaat maksavat 20 vuoden aikana asumiseen kohdistuneet remonttikustannukset. Muutenhan ne jäisivät veronmaksajien tappioksi, hän totesi.

Toteutuuko tässä kuntalaisten yhdenvertaisuus?

Entisen peruspalveluministeri Rehulan mukaan ”ketään ei jätetä”. Ovatko Virolahden poliitikot ymmärtäneet tämän niin, ettei kenenkään vanhuksen säästöjä jätetä?

Kuinka yhtenäinen päätös tämä on ollut, kun tällaiseen on päädytty?

Leila Tielinen

lähiomainen

kesävirolahtelainen