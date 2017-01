Zsar julkisti vuokrasopimukset huippubrändien kanssa

Zsar Outlet Village -kauppakeskuksen kehitysyhtiö tiedotti tänään, että se on allekirjoittanut vuokrasopimukset Niken, Hugo Bossin, Guessin, Le Creuset’n ja Maya Mayan kanssa. Tuotemerkkejä myyvät liikkeet sijoittuvat ankkurivuokralaisiksi Vaalimaalle rakennettavaan outlet-kylään.

Zsarin kehitysyhtiön East Finland Real Estate Oy:n mukaan 40 miljoonaa euroa maksavan outlet-keskuksen rakentaminen käynnistyy tänä vuonna ja se aukeaa 2018.

Zsariin tulee ensimmäisessä rakennusvaiheessa 65 pääasiassa kansainvälistä premium- ja luksustason muoti- ja kodintarvikeliikettä. Toisen vaiheen valmistuttua ja täydessä laajuudessaan Zsarin kokonaispinta-alaksi tulee 20 000 neliömetriä ja liikkeitä on noin 110.

Lisäksi kylään tulee noin 1000 ravintola- ja kahvilapaikkaa. Zsarin varausaste on tällä hetkellä noin 80 prosenttia.

– Zsar on uudentyyppinen kaupallinen konsepti Suomessa. Kansainvälisten muoti- ja kodintarvikebrändien valikoima, houkutteleva hintataso ja avoin kylämäinen miljöö erottavat Zsarin muista kauppakeskuksista. Mistään muualta ei saa yhtä laajaa valikoimaa premium- ja luksustason merkkejä vähintään 30 prosenttia normaalihintoja edullisemmin. Pysyvä alennus koskee jokaista tuotetta, East Finland Real Estate Oy:n toimitusjohtaja Sami Vainiomäki vakuuttaa.

Vainionmäen mukaan Zsarin asiakaskuntaa tulevat olemaan eteläisen Suomen noin 1,5 miljoonaa asukasta sekä Pietarin ja Luoteis-Venäjän noin 7 miljoonaa asukasta.

– E18-moottoritien valmistuttua matka-aika pääkaupunkiseudulta Vaalimaalle Zsarin porteille lyhenee noin 75 minuuttiin. Samoihin aikoihin valmistuva moottoritie Pietarista Suomen rajalle puolestaan tuo Pietarin miljoonaväestön noin kahden tunnin ajomatkan päähän. Yhtenä keskeisenä kohderyhmänä ovat myös aasialaisturistit, jotka ovat Euroopan outlet-keskuksissa erittäin tärkeää asiakaskuntaa.

Zsarin kaltaisia outlet-ostoskeskuksia on muualla Euroopassa reilut 200, ja niiden yhteenlaskettu kokonaismyynti vuonna 2014 oli noin 12 miljardia euroa. Outlet-keskuksissa muoti-, koru-, kosmetiikka- ja kodintarvikebrändit myyvät mallistostaan poistuvia tuotteitaan 30–70 prosenttia normaalihintoja edullisemmin.

– Brändit toimivat outleteissa omalla liikkeellään, eikä niissä ole ns. multibrand-liikkeitä. Näin ollen esimerkiksi Nike ja Maya Maya avaavat Zsarissa ensimmäisen virallisen liikkeensä Suomessa. Myös Hugo Bossin, Guessin ja Le Creuset’n liikkeet ovat brändien itsensä pyörittämiä, Vainiomäki kertoo.