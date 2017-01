13. päivä olikin onnenpäivä

Perjantai ja 13. päivä olikin tällä kerralla varsinainen onnenpäivä Virolahdelle. Tuolloin Zsar Outlet Villagea eli outlet-kylää suunnitteleva East Finland Real Estate Oy julkaisi tiedotteen, jossa kerrottiin kylän rakentamisen lähtevän liikkeelle tämän vuoden aikana. Sen ensimmäinen vaihe on tarkoitus avata ensi vuoden puolella.

Skeptikot ovat jo ehtineet ajatella hankkeesta, jotta tokkopa tuo vielä tälläkään kertaa toteutuu. Ajatusmalli on ymmärrettävä, mutta mihinkäpä sitä ihminen ei uskoisi jos ei tulevaisuuteensa. Eikä meillä täällä pienissä kylissä ole oikein muitakaan mahdollisuuksia lisätä elinvoimaa.

Tietenkin on selvää, ettei mikään ole satavarmaa ennen kuin uuden liikekeskuksen – tai tässä tapauksessa paremminkin liikekylän – ovet avautuvat. Näinhän kävi Vaalimaa Shopping Centerillekin, vaikka kaiken piti olla varmaa ja rakentaminenkin eteni jo hyvään vaiheeseen.

Tällä hetkellä kuitenkin näyttää erittäin hyvältä. Zsarin taustayhtiö kertoo, että liiketiloista on varattu noin 80 prosenttia, mikä on yleisesti ottaen tällaisten hankkeiden vaatima varausaste. Mukaan on jo saatu varmuudella tunnettuja tuotemerkkejä, mikä tekee hankkeesta vieläkin uskottavamman.

Mikäli kaikki etenee nyt suotuisasti, kaivinkoneet ja rakentajat pääsevät toimiinsa viimeistään syksyllä. Vuoden kuluttua Virolahdelle sitten jo tarvitaankin satoja työntekijöitä kymmeniin uusiin liikkeisiin, sekä muihin liikekeskuksessa tarvittaviin työtehtäviin. Muun muassa logistiikka ja huolto tuovat välillistä lisätarvetta.

Toivotaan, että tämä on nyt se kaivattu päänavaus Vaalimaalle. Sellainen, jota muut sitten seuraavat.